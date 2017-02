Les inspecteurs du travail régionaux ont procédé, ces 30 et 31 janvier derniers, au contrôle de huit agences bruxelloises de l’entreprise de titres-services IL&C dans le cadre d’une affaire de suspicion de fraude sociale. Au total, entre 5.000 et 6.000 titres-services ont été saisis et mis sous scellés, ce qui représente une somme oscillant entre 110.000€ et 132.000€. Un contrôle d’envergure réalisé par le service d’inspection du ministre bruxellois de l’Emploi Didier Gosuin (DéFi) et qui a le mérite de poser la question du contrôle d’un secteur devenu régional depuis la sixième Réforme de l’État et pesant quelque 22.500 travailleurs.

L’Onem avait déjà effectué, en 2014 et 2015, des contrôles au sein de IL&C, une entreprise de taille importante, celle-ci employant près de 2.600 emplois dans 45 agences réparties à Bruxelles et en Wallonie. Si IL&C, dont le siège social se trouve à Auderghem, reconnaît la visite des inspecteurs et la saisie de titres-services, la société assure n’avoir rien à se reprocher. "On ne sait pas combien de titres ont été saisis, puisqu’ils ont été directement mis sous scellés. Ce n’est pas parce qu’une telle visite a lieu, qu’il y a un problème. En fait, ce genre de contrôles arrive régulièrement", affirme Samira Hssinoui, sa directrice d’exploitation.

Reste que, d’après nos renseignements, la saisie effectuée fin chez janvier est particulièrement importante. De même que les contrôles ne sont pas si fréquents que ce semble laisser croire les affirmations de IL&C. En 2010, la CSC avait par ailleurs accusé l’entreprise de ne pas respecter les droits de ses travailleurs. Le syndicat chrétien lui avait alors décerné la palme du torchon de l’année. "Nous n’avons jamais eu de retrait d’agrément. La CSC nous a décerné ce prix sans critères objectifs", s’était alors défendue l’entreprise.

De manière plus globale, la vague de contrôles du mois de janvier permet de relancer le débat sur la qualité et les moyens laissés à l’inspection du travail en Région bruxelloise, qui a hérité d’importantes compétences dans le cadre de la dernière réforme. Pour contrôler le secteur des titres-services, mais aussi l’ensemble des autres secteurs de l’emploi de la capitale, le service d’inspection dispose en tout et pour tout 22 collaborateurs. Une vingtaine d’inspecteurs pour une Région qui comptait quelque 700.000 travailleurs en 2014, selon l’Ibsa.

Pour les syndicats , la fraude dans le secteur des titres-services est en tout cas une préoccupation majeure, assure la FGTB. "Les conditions de travail ne sont pas bonnes et on ne sent pas vraiment une volonté politique d’y mettre de l’ordre en raison des importants enjeux économiques en jeu", s’inquiète ainsi le secrétaire général de la FGTB Bruxelles Philippe Van Muylder.