Lors de chaque élection, la plupart des partis placent la problématique du logement en tête de leurs priorités. Afin d’analyser les réalisations concrètes de ces deux dernières législatures, le PTB s’est penché, en se reposant sur une étude de l’Observatoire bruxellois du logement, sur les loyers moyens ainsi que sur l’évolution des loyers des logements à une chambre et deux chambres des 19 communes bruxelloises. L’étude se base ainsi d’un côté sur les législatures communales de 2006 à 2017 (voir infographie ci-dessous), et sur la législature 2012 à 2017.

Pris globalement, les loyers ont augmenté en moyenne de 8 % durant la dernière législature (2012-2017). Mais cela cache des disparités très fortes. À Bruxelles-Ville, par exemple, les loyers ont augmenté de 12 % entre 2012 et 2017, mais de plus de 30 % sur la période 2006-2017. Dans les communes populaires, les loyers ont encore plus fortement augmenté : + 48 % à Schaerbeek et +61,1 % à Molenbeek entre 2006 et 2017. Sur l’ensemble de la Région, les loyers ont augmenté de plus de 30 % dans toutes les communes en 11 ans (hormis Ixelles, avec 26,5 %, et Woluwe-Saint-Pierre, 29,7 %).

Au cours de la dernière législature (2012-2017), deux tendances s’affichent. D’une part, un tassement voire une légère réduction des loyers dans les communes huppées de Bruxelles (Uccle, Watermael-Boitsfort). D’autre part, une augmentation forte (supérieure à 10 %) dans 12 des 19 communes dont quatre communes où l’augmentation est de plus de 15 %. Il s’agit surtout des communes où vivent une population davantage populaire comme Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Anderlecht ou Bruxelles-Ville.

"Les communes ayant pour habitants des personnes aux revenus plus modestes ont toutes vu leurs loyers augmenter de plus de 10 %. De plus, malgré une stagnation du loyer moyen sur la Région, la superficie moyenne du logement loué a quant à elle diminué de 6 %. Les gens payent donc davantage pour des logements en moyenne plus petits", dénonce Mathilde El Bakri, tête de liste PTB à Bruxelles-Ville et députée bruxelloise.

"C’est un comble : les communes avec les revenus moyens par habitant les plus faibles voient leurs loyers s’envoler. Cette situation est le fruit d’une logique du ‘presque tout au marché’ mise en place par les différentes autorités communales et régionales bruxelloises : c’est la loi des promoteurs immobiliers qui s’imposent. Pour le dire en un mot : les loyers s’envolent, ce qui chasse les habitants les plus pauvres des quartiers populaires. On chasse les pauvres plutôt que chasser la pauvreté."

Si les loyers ont sensiblement augmenté dans les communes populaires, c’est donc en partie en raison de nombreux projets immobiliers qui prévoient des logements pour des ménages aux revenus moyens et élevés qui voient le jour dans ces quartiers. Résultat, les prix des loyers augmentent. "L’exemple de Tour&Taxis est éclairant : plutôt que de construire du logement social et public, la Ville de Bruxelles, en collaboration avec le promoteur Extensa, préfère y attirer des nouveaux habitants avec des revenus plus élevés. Conséquences : cela ne répond pas aux besoins de la population, et cela fait augmenter le coût des loyers pour tous les habitants", ajoute Mathilde El Bakri.