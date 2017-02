Malgré une demande de plus en plus importante, liée à la croissance démographique et à des taux d’intérêts particulièrement attractifs, le marché immobilier en Région bruxelloise ne connaît pas de chute des prix. C’est ce qui est ressorti du baromètre 2016 de la fédération belge des notaires, présenté ce mardi matin.

Une des tendances dans la capitale est que les Bruxellois n’ont jamais été aussi actifs sur le marché immobilier, avec une augmentation du nombre de transactions évaluée à 12,5 %. C’est plus que la moyenne nationale qui s’élève à 8,2 %.

"Cette tendance s’explique par une population plus jeune qui va davantage investir dans l’immobilier vu les taux d’intérêts historiquement bas, explique la notaire Justine De Smedt. De plus, avec le vieillissement de la population, on constate que les personnes âgées vendent leur habitation pour se tourner vers l’acquisition d’un appartement, avec un coût plus limité des charges."

Il ressort de ce baromètre que le prix médian (calculé en excluant les ventes à des prix extrêmement hauts ou bas qui sont susceptibles de fausser l’interprétation des données, NdlR), des maisons et villas passe de 370.000 € en 2015 à 385.000 € en 2018, soit une progression de 4,1 %.

En analysant les prix de vente des maisons dans les 19 communes, on constate que ceux-ci diffèrent selon la délimitation Nord/Sud. Hormis à Jette (- 1,2 %), les communes du Nord de Bruxelles enregistrent globalement une augmentation de prix. On observe une belle progression de la commune de Ganshoren avec une majoration de 14,8 %, soit un prix médian de 310.000 €.





Le prix des maisons dans les communes du Sud de Bruxelles a augmenté de manière encore plus significative. Exception faite d’Auderghem qui stagne, des communes d’Etterbeek, Watermael-Boitsfort et dans une moindre mesure de Woluwe-Saint-Lambert, qui subissent un tassement. La commune de Woluwe-Saint-Pierre (prix médian de 559.000 €) reste ainsi la plus chère et est talonnée par la commune d’Ixelles (557.500 €), et Uccle (485.000 €).

Le prix des maisons à Bruxelles-Ville reprend de belles couleurs alors qu’il avait connu un sérieux tassement l’an passé, lié en partie à la présence du piétonnier, commentent les notaires. Le prix de vente des maisons a bien évolué l’an passé pour revenir à un prix médian de 465.000 €, contre 315.000 € en 2015. Une impressionnante hausse de 47,6 % !

Concernant les autres communes qui constituent ce qu’on appelle le croissant pauvre de la Région, la tendance est à une légère augmentation. Le prix stagne uniquement à Molenbeek (prix médian de 260.000 €), mais est en légère augmentation à Anderlecht (273.500 €, + 0,4 %), à Saint-Josse (315.000, + 3,3 %), à Schaerbeek (372.500 €, + 6,4 %), à Forest (394.500, + 12,7 %) ainsi qu’à Saint-Gilles (430.000 €, + 14,7 %).

En conclusion, on constate que les prix sont à la hausse, plus significative pour les maisons (+4,1 %) que pour les appartements (+1,6 %, voir ci-dessous), et de grandes différences se manifestent en fonction des communes et des quartiers de la capitale. Une tendance identique devrait être observée pour cette année 2017.

Retrouvez le baromètre 2016 complet sur www.notaire.be