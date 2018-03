Deux ans après les attentats de Bruxelles, les commerçants et patrons de restaurant bruxellois vivent encore dans la crainte. D’après un sondage mené par le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) sur Bruxelles, la moitié des commerces de détail et établissements Horeca bruxellois craint un nouvel attentat terroriste à Bruxelles.

Pire, seuls 15 % des sondés ont suivi une formation pour détecter des risques éventuels et 12 % ont établi une procédure à suivre en cas d’attentat. Tandis que la moitié d’entre eux ne savent pas directement vers qui se tourner en cas d’attentat dans leur environnement direct. La quasi-totalité (93 %) demande d’ailleurs des informations claires et des conseils venant de l’administration publique afin de savoir quoi faire en cas d’attentat. C’est le cas de cette patronne d’un restaurant situé à moins de 500 mètres du métro Maelbeek.

"Lors de l’attentat du 22 mars, nous avons suivi les procédures et tout s’est plutôt bien déroulé. Nous avions dû rester dans le restaurant, toutes portes fermées. Les militaires sont venus et nous ont fait sortir au compte-gouttes, sous escorte", explique Annick (prénom d’emprunt). "Personnellement, j’ai suivi une formation en risk management . Mais c’est relativement théorique. J’aimerais, par exemple, pouvoir bénéficier d’un recyclage en premiers secours afin de pouvoir réagir correctement en cas de blessures, de brûlures, etc."

Moins concerné , ce boulanger anderlechtois se rappelle néanmoins que "le jour de l’attentat, on s’est vraiment demandé ce qu’il fallait faire. J’ai téléphoné au centre de crise pour savoir si je devais fermer. On m’a répondu que je faisais comme je le sentais…", se souvient Christiane Sorgeloos, de la boulangerie du même nom installée dans le quartier Neerpede. "Je peux comprendre qu’ils ne veuillent pas forcément prendre de décision ferme, mais c’est leur rôle de nous guider. On aurait vraiment eu besoin de quelque chose de plus clair, de plus précis."

En réponse à la demande d’Annick et de Christian, le SNI et la Fédération Horeca Bruxelles sont en train de mettre sur pied un guide pratique contenant les directives à suivre. Ceci en collaboration avec le gouvernement fédéral ainsi que les services compétents. Livraison prévue pour la mi-mai.

Bientôt un guide pratique pour les commerçants

Aux alentours de la mi-mai, le gouvernement fédéral présentera un guide pratique de bonne conduite en cas d’attentat. Ce guide compilera l’ensemble des risques possibles envisagés, expliquera comment il faut réagir face à chacun de ces risques - tant avant, pendant qu’après l’attentat ou l’événement; jusqu’à la remise en marche du commerce éventuellement touché. Il s’accompagnera également d’un plan de formation destiné à aider les commerçants, les hôtels, les restaurants, les discothèques, les festivals, etc. à apprécier une situation de crise, à reconnaître un élément suspect, etc.

"On se rappelle, lors de l’attentat de Barcelone, que tout le monde s’était enfermé dans des commerces, rideaux baissés", explique-t-on à la Fédération Horeca Bruxelles, initiatrice de ce guide. "Chez nous, il n’y a pas de consignes claires. Peu de gens connaissent le système Be-Alert… Il est indispensable d’aider les commerçants en ce sens. On ne veut pas limiter cette brochure aux seuls attentats mais à tous les types de risque tel qu’une lettre avec de la poudre blanche, une attaque informatique, etc."

Pourquoi plus de deux ans après les attentats ?"Ce projet a été proposé au lendemain des attentats", poursuit-on à la Fédération Horeca Bruxelles. "Cela ne faisait visiblement pas partie des priorités du gouvernement ou alors notre projet n’avait pas été pris au sérieux. Mais nous avons mis la pression. Cela a mis un an pour aboutir. On y travaille depuis six mois."

Ce guide devrait être présenté à la mi-mai, puis distribué à toutes les entreprises concernées : de la grande distribution aux petits commerces de quartier, des grands hôtels aux plus petites structures, dans les restaurants et même les cafés, les discothèques également, les organisateurs de congrès…