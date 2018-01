"La voiture, style Golf noire a pris la fuite, ma laissant la tronche éclatée sur la bordure du trottoir".

La police bruxelloise recherche un individu ayant causé un accident avec délit de fuite dans la soirée du 29 décembre dernier, vers 18 h 10. C'est l'ami de la victime qui a posté l'appel à témoins sur Facebook. Contacté, la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles confirme l'ouverture d'une enquête.

"Pour l'instant, nous n'avons pas de renseignements sur le véhicule et son conducteur. Mais l'enquête est en cours", commente la porte-parole de la zone Ilse Van de keere, qui invite tout témoin potentiel de cet accident avec délit de fuite d'envoyer leurs informations via le mail suivant : zpz.polbru.info@police.belgium.be.

Découvrez ci-dessous le témoignage de la victime : "Vendredi passé (le 29/12), à 18 h 10 environ, je circulais à vélo rue Haute vers l'ascenseur. Une voiture (de style Golf noire) qui attendait sur le coin de la rue en double file au croisement avec la rue des faisans, a soudainement démarré et a forcé le passage pour me dépasser, à la hauteur des urgences de Saint-Pierre. Elle a pris la fuite, ma laissant la tronche éclatée sur la bordure du trottoir."

"Heureusement que les urgences étaient à proximité pour me recoller les dents et me recoudre. Les caméras de sécurité de la ZP 5339 (Bruxelles-Capitale-Ixelles) placées le long de la rue Haute (il y a en a 3) sont défectueuses ou ne regardaient pas dans la bonne direction donc impossible d'identifier le véhicule."

"On se demande à quoi servent ces foutues caméras qui peuplent les rues, qui, quand il est question d'aider, sont mal orientées ou ne marchent plus... La police, prévenue, n'a RIEN vu en visionnant les images, m'a-t-on répondu", poursuit la victime. En réponse, la zone de police précise que tout dépend de l'orientation des caméras de surveillance ainsi que d'autres paramètres.