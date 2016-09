Bruxelles: un Dimanche sans voiture réussi, pour le ministre de la Mobilité

Bruxelles

Le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet, est plus que satisfait de la 16e édition du Dimanche sans voiture dans la capitale.

Des milliers de personnes en ont profité pour parcourir les 160 kilomètres carrés de la Région à pied, en vélo ou en transport public, le tout sans incident majeur, selon la police. La famille royale a également sillonné en vélo les rues de la capitale. "Le Dimanche sans voiture montre parfaitement qu'une ville avec moins de voitures est une ville animée et agréable", a commenté M. Smet. La police a comptabilisé plus de cyclistes dans les rues que lors des précédentes éditions.

La Région et les communes avaient organisé de nombreuses activités à cette occasion. "Le long du canal, des centaines de jeunes ont découvert les joie du vélo grâce à Kidz On Weelz. Plus de 1.000 personnes ont participé aux différentes balades organisées au départ de la place Royale. Et après la Tunnel Party de l'année dernière, ils étaient plusieurs milliers à venir profiter de la 'Party with view' de la place Poelaert", a expliqué le ministre. Le judoka Dirk Van Tichelt, médaillé de bronze aux derniers Jeux olympiques, a, lui, donné une initiation au judo sur la Grand-Place.

Si aucun incident majeur n'a été recensé, la ligne verte de l'ASBL Cyclo a toutefois été plus sollicitée que les années précédentes. Une vingtaine de réparateurs se sont partagés la tâche sur le territoire de la capitale.

Le Dimanche sans voiture marque le début de la Semaine de la Mobilité qui se clôturera vendredi 23 septembre.