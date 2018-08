Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire concernant une vidéo circulant sur Youtube et qui montre un père en train de téléphoner tandis qu'il laisse son fils âgé de 10 ans conduire sa voiture. La police tente à présent d'identifier les protagonistes de la vidéo et de déterminer les conditions de vie de l'enfant, indique jeudi le parquet de Bruxelles.

La vidéo est visible sur Youtube depuis mardi et a été repérée par le quotidien Het Laatste Nieuws. Sur les images qui ont été tournées à Bruxelles, on peut voir comment un homme qui passe un appel téléphonique, confie le volant de sa voiture à son fils de 10 ans. Le passager assis sur la banquette arrière filme le garçon en train de conduire le véhicule.

"La police a dressé deux procès-verbaux, l'un pour infraction routière et l'autre pour mise en danger de mineur. L'information vise à présent à identifier le majeur et le mineur, et à déterminer les conditions de vie de ce dernier", précise le parquet de Bruxelles.