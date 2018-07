Un braquage s’est déroulé ce mardi soir vers 18 heures rue des Éburons à Bruxelles, à proximité du Square Ambiorix. Deux suspects sont entrés dans un night-shop avec une arme de poing. Leurs visages étaient recouverts d’écharpes au moment d’entrer dans la supérette.





Les deux individus, un majeur et un mineur, ont emporté la caisse, des cigarettes, un ordinateur et une tablette. La police les a rapidement interpellés, non loin du lieu des faits, après avoir été appelée sur place. Le braquage n’a pas fait de blessé.





L’individu majeur a été présenté devant le juge d’instruction et le mineur devant le juge de la jeunesse.