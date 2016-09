Bruxelles: un parcours d’intégration qui tourne au ralenti

Bruxelles

Après de nombreux mois de retard, a capacité d’accueil des primo-arrivants passe enfin à une capacité de 4.000 personnes

Après l’inauguration en mars dernier des locaux de l’association Via, à Schaerbeek et Molenbeek, c’était mercredi au tour de Bapa Bxl, le 2 e bureau d’accueil francophone de la capitale pour primo-arrivant, d’ouvrir officiellement ses portes. Avec l’ouverture des deux associations, qui disposent ensemble d’une capacité d’accueil de 4.000 personnes par an, à raison de 2.000 par ASBL, c’est l’ensemble du parcours d’intégration mis en place par le gouvernement bruxellois francophone qui est désormais en place. Un dispositif qui est loin aujourd’hui de tourner à plein régime.

Alors que l’ASBL Bapa Bxl mise en place par la Ville de Bruxelles devait initialement être inaugurée le 31 mai dernier, c’est finalement quatre mois plus tard que le bâtiment ouvre ses portes. Un retard regrettable, puisque l’ASBL Via attendait son ouverture pour communiquer davantage auprès du public visé, à savoir les personnes arrivées en Belgique depuis moins de trois ans et disposant d’un titre de séjour de plus de trois mois. Au final, la campagne de communication aura lieu près de six mois plus tard.

L’ouverture du deuxième bureau d’accueil ne signifie pas par ailleurs que la structure deviendra directement opérationnelle à 100 %. À l’image de Via, il faudra au moins plusieurs mois au Bapa Bxl pour trouver sa vitesse de croisière. En six mois, à peine 300 personnes ont ainsi été accueillies par la structure mise en place par les communes de Schaerbeek et Molenbeek. Après avoir fini le premier volet du programme (accueil et cours de citoyenneté), certains primo-arrivants ont enfin entamé la deuxième étape, c’est-à-dire les cours de langue.

Pour Vincent Vanhalewyn (Écolo), l’échevin schaerbeekois de la Cohésion sociale qui préside l’ASBL Via, ce lent démarrage est normal et était d’ailleurs prévu. "2016 est l’année de départ et donc celle de la mise en place. C’est normal que cela prenne du temps. Il ne faut pas oublier que le centre n’est ouvert que depuis quelques mois, qu’il y a eu les attentats, mais aussi que nous n’avons pas fait encore de communication généralisée. Mais on atteint désormais notre vitesse de croisière", assure l’Ecolo. La Cocof, qui subventionne chaque ASBL à hauteur de 1,5 million d’euros par an, était bien consciente qu’il faudrait du temps, précise-t-il.

Si le défi pour Via et Bapa Bxl est d’atteindre dès que possible leur capacité d’accueil annuelle maximale, la Région a également du pain sur la planche. C’est que le parcours d’intégration doit devenir, dès 2017, obligatoire. En tenant compte des bureaux de la Région flamande (Bon), d’une capacité de 3.000 primo-arrivants, un maximum de 7.000 personnes peuvent désormais être prises en charge chaque année. Or, le nombre de primo-arrivants est plus élevé, s’élevant à près de 11.000.





Un second bureau pour les primo-arrivants

"Au fond, vous avez deux bureaux assez larges. Ils sont prévus pour accueillir une maman avec ses enfants. On y a même mis une table à langer, au cas où. Ici, ce sera les salles de formation pour les cours à la citoyenneté et aux droits et devoirs", explique l’un des accompagnateurs de ce nouveau centre d’accueil pour les primo-arrivants. Situé au cœur de Bruxelles-ville, au numéro 1 du boulevard Anspach, le Bapa Bxl est destiné à être visible et accessible à tous ceux qui le nécessitent.

Dès la semaine prochaine, une équipe de 23 personnes encadrera ceux qui se trouvent en séjour légal depuis plus de trois mois. "Nous avons choisi des gens qui incarnent le reflet de la société bruxelloise", assure Faouzia Hariche (PS), présidente de l’ASBL Bapa Bxl et échevine de l’Instruction publique à la Ville. Christelle Sermon, directrice de l’association le confirme : "Nous avons des gens qui parlent anglais, espagnol, portugais, arabe, swahili, berbère etc." De quoi offrir un accueil de qualité à ceux qui ne parlent pas encore l’une des langues nationales et leur enseigner les bases des droits et devoirs en Belgique.

Cette démarche, visant à une meilleure intégration des étrangers, n’a pourtant pas suscité l’engouement des propriétaires immobiliers, ce qui a retardé l’ouverture du centre de plusieurs mois. "Nous avons rencontré beaucoup de difficultés pour trouver des bureaux : nous n’étions pas refusés pour des raisons financières ou logistiques, mais en raison du public que nous comptions accueillir", dénonce l’échevine avant de déplorer un climat de peur et de repli sur soi. Pour l’édile, ce centre sera l’occasion de contrer les discours anti-immigration en offrant aux primo-arrivants toutes les clefs pour participer à la vie de la société.