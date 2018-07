Un braquage s’est déroulé ce mardi soir vers 18 heures rue des Éburons à Bruxelles, à proximité du square Ambiorix.

Deux suspects sont entrés dans un night-shop avec une arme de poing. Leurs visages étaient recouverts au moment de pénétrer dans la supérette. "Je les ai vus entrer vers 17 h 30 dans le commerce. Ils avaient tous les deux des capuches sur la tête. L’un d’eux avait aussi une écharpe pour masquer son visage. Je me suis dit que quelque chose n’allait pas quand ils ont fermé la porte d’entrée. Je connais bien ce magasin et la porte reste normalement toujours ouverte. J’ai aussi vu l’un des individus passer derrière le comptoir. Ce n’était pas normal, alors j’ai averti la police", explique le riverain qui a aidé les policiers à interpeller les deux suspects.

Les malfrats, un majeur et un mineur, ont emporté la caisse, des cigarettes, un ordinateur et une tablette. La police les a rapidement interpellés non loin du lieu des faits. "J’ai directement appelé les forces de l’ordre quand j’ai vu ce qu’ils faisaient, mais aussi mon frère. Il a pris sa voiture et les a suivis pour savoir où ils allaient avec le butin. J’ai donc passé mon temps au téléphone pour aider les policiers à coincer ces voleurs. J’avais dans une main mon téléphone fixe en liaison directe avec la police et dans l’autre mon GSM avec mon frère qui les filait. J’indiquais au policier le parcours que suivait mon frère pour les localiser. Ils étaient à pied et ont pris la fuite vers le square Marie-Louise. Ils sont ensuite remontés vers Ambiorix. Il y avait deux possibilités et mon frère les a vus faire", raconte le riverain, qui préfère rester discret.

Les policiers sont intervenus un peu plus loin que le square Ambiorix pour mettre fin à la cavale des deux malfrats. "Les policiers ont arrêté directement l’un des deux. L’autre a commencé à courir mais il a rapidement été intercepté par la police" , détaille le riverain.

Le braquage n’a pas fait de blessé. Seul le commerçant se trouvait dans le magasin au moment des faits. "C’est un homme d’une quarantaine d’années qui tient ce commerce. Je suis heureux qu’il n’y ait pas de blessé à l’issue de cette histoire" , se réjouit le riverain devant le night-shop fermé ce mercredi.

L’individu majeur a été présenté devant le juge d’instruction et le mineur devant le juge de la jeunesse.