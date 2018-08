Ce mercredi, une délégation bruxelloise était en visite à Nimègue, à 200 kilomètres à peine d’ici, aux Pays-Bas. L’objectif ? Découvrir (et s’inspirer) de cette ville néerlandaise labellisée Green capitale européenne en 2018. Bianca Debaets (CD&V), secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Sécurité routière, de la Transition numérique et de l’Égalité des chances, notamment, était de la partie.

Plusieurs initiatives locales étaient présentées et ont retenu l’attention de la délégation bruxelloise. Notamment la présence très importante de parkings pour vélos situés en sous-sol, avec un système de rangement assisté. "Bruxelles essaye de promouvoir l’utilisation du vélo mais ce n’est pas toujours évident de se garer. On pourrait envisager des parkings comme ici. On pourrait aussi imaginer qu’ils précisent le nombre de places restantes sur une application, comme cela lorsqu’on se déplace, on sait s’il y aura des possibilités pour se garer à notre arrivée", explique la secrétaire d’État.

(...)