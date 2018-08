Elle faisait réaliser des travaux à son domicile gratuitement par une entreprise d'économie sociale subsidiée par Actiris.

La directrice du département Inspection d'Actiris a été licenciée, selon une information publiée mardi par divers médias, dont Sud Presse, et confirmée par l'agence pour l'emploi. Cette dernière précise que le parquet a été informé des faits.

Les médias rapportent que la dénommée Catherine J. (52 ans), 23 ans d'ancienneté, a fait réaliser gratuitement des travaux à son domicile personnel par l'entreprise d'économie sociale de la mission locale d'Ixelles, subsidiée par Actiris, contrôlée par son département et anciennement coordonnée par son compagnon.

La direction a été informée des faits en septembre 2017 par un courrier anonyme. Toujours selon les médias, l'enquête disciplinaire a révélé que les travaux réalisés fin 2016 concernaient le ponçage d'un escalier, un terrassement et la réalisation d'un terrain de basket. Seul le premier acte aurait été partiellement payé pour un montant approchant les 700 euros. Les deux autres réalisations n'auraient pas été facturées.

Étant donné que l'intéressée a la possibilité d'introduire un recours contre cette sanction auprès du Conseil d'État, Actiris a décidé de ne pas communiquer pour l'instant sur les motivations de ce licenciement.

L'agence pour l'emploi ne divulguera pas non plus d'informations à caractère personnel. Elle se limite à communiquer sur l'issue de la procédure disciplinaire. Le conseil de direction a statué et le comité de gestion a finalement pris la décision de licencier d'office l'ancienne directrice du département Inspection, ce qui correspond à un licenciement pour le personnel statutaire.

Le parquet de Bruxelles n'a pas encore fait connaître les suites éventuelles données à cette affaire de détournement présumé.