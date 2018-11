Il faudra trois policiers pour parvenir à menotter le voisin furibard.

Mercredi dernier à 8 h 15, la police est intervenue rue de la Samaritaine pour une violente dispute en cours sur la voie publique. Des enfants et leur maman ont été violemment pris à partie par un couple voisin reprochant que les enfants faisaient quotidiennement du bruit. L’homme, outre les insultes à foison, n’a pas hésité à sortir de son habitation par la fenêtre afin de venir agripper la maman, la gifler et lui porter plusieurs coups avant qu’ils soient séparés par des badauds. L’épouse de l’agresseur sortira une première fois afin de frapper sa voisine à l’aide d’un balai et une seconde fois munie de deux couteaux.

L’arrivée des services de police ne calmera pas le couple, les inspectrices intervenantes devenant les nouvelles victimes de leur hargne. Insultes, injures, dénigrements pleuvront à n’en plus finir, l’homme allant même jusqu’à cracher à plusieurs reprises en leur direction avant de tenter de les agresser physiquement. Il faudra trois policiers pour parvenir à le menotter. Une fois assis dans le véhicule de police, il se tapera plusieurs fois violemment la tête contre la vitre, sous le regard médusé de plusieurs témoins et menacera de mort les policiers. Il sera transféré à l’hôpital où il refusera tout soins.

L'épouse de l'agresseur menace de se suicider en pleine rue...

Pendant ce temps, son épouse reprendra son relais en matière d’agressivité verbale, cherchant à ameuter le quartier en criant aux violences policières. Son stratagème ne marchant pas, elle optera pour des menaces pour poursuivre par du chantage au suicide et conclura en se frappant la tête sur la porte de son immeuble en hurlant qu’on la bat. Un voisin viendra porter assistance aux policiers afin de la calmer. Le couple a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Ils ont tous les deux été inculpés de coups et blessures volontaires envers des fonctionnaires de police et coups et blessures volontaires avec incapacité de travail avec mobile raciste. Ils ont été libérés sous conditions.