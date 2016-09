Bruxelles veut réduire ses émissions de CO2

Bruxelles

Bruxelles-ville a réalisé, entre janvier et juin, un bilan des émissions de CO 2 émises par les activités se déroulant sur son territoire. Et les résultats sont encourageants, puisque la commune a constaté une baisse de 18 % des émissions émises par l’administration et 16 % pour les autres secteurs en 2014, par rapport à 2008. Les secteurs tertiaire et du logement ont notamment beaucoup contribué à ces résultats positifs.

Bruxelles-ville souhaite à présent passer à la deuxième phase de son Plan Climat : une consultation citoyenne. Durant les mois de septembre et octobre, les habitants sont ainsi invités à prendre part à des ateliers thématiques pour débattre et proposer des solutions. Au programme : alimentation durable, agriculture urbaine, consommation durable, nature en ville et mobilité bas carbone. Un site (www.climat.bruxelles.be) permettra par ailleurs aux Bruxellois qui ne peuvent assister à ces rencontres de soumettre leurs idées. Parallèlement, la ville de Bruxelles organisera un atelier interne permettant la concertation de ses agents.

Avec l’aide de bureaux d’étude, la ville réunira ensuite les propositions qui constitueront la base de la rédaction du Plan Climat, présenté en mars 2017. Celui-ci listera une série d’actions et d’engagements permettant d’atteindre les objectifs européens en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030 : réduire les gaz à effet de serre de minimum 40 % par rapport à 1990, porter à 27 % la part des énergies renouvelables et améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 27 %. Une nécessité pour faire face aux changements climatiques qui auront pour conséquence plus d’inondations et plus de fortes chaleurs.

Le premier atelier , dédié à la mobilité bas carbone se déroulera jeudi 22 septembre, de 19 h 30 à 22 h au Space (rue Dansaert). Les riverains pourront par exemple s’interroger sur la manière de rendre la ville agréable et accessible à tous et sur la sensibilisation des Bruxellois à la mobilité douce.