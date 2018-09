Le 4 septembre dernier, David Meuleman s’apprête à monter dans le bus 65, à l’arrêt Gare Centrale, avec une poussette dans laquelle dormait Jane, sa fille. Une fois le bus arrivé, le conducteur fait signe à David de monter par l’arrière du véhicule. "J’ai suivi l’indication et je suis monté par la porte arrière, la manœuvre étant plus compliquée en montant par l’avant du véhicule", explique ce jeune père de famille.

Mais bémol : dans ce bus-là, aucune borne de pointage ne se trouve à l’arrière du véhicule pour valider son titre de transport. "J’avais déjà fait part de cette situation à la Stib lors d’une enquête de satisfaction." Ne voulant pas traverser tout le bus pour aller effectuer le pointage à l’avant en laissant sa fille sans surveillance dans la poussette, David s’est dit qu’il validerait son titre de transport lors de sa correspondance avec le tram 93.

"Il était compliqué pour moi d’aller pointer à l’avant, d’autant que ma fille était en train de dormir. Je ne voulais pas la laisser seule", confie-t-il. Quand il est descendu à l’arrêt Treurenberg, où il avait sa correspondance avec le tram 93, une dizaine de contrôleurs se trouvaient sur le trottoir.

"Ils m’ont expliqué que j’aurais dû demander au conducteur qu’il vienne chercher mon titre de transport afin qu’il puisse le valider, et me le rendre dans la foulée. Mais c’est totalement irréalisable si le chauffeur doit faire cette démarche avec chaque personne dans ma situation ! Et comment font les personnes à mobilité réduite ? Les contrôleurs m’ont alors demandé mes papiers d’identité tout en se montrant particulièrement agressifs. Ils m’ont pris par le bras alors que j’étais avec mon enfant. Je trouve que ce ne sont pas des manières de faire ! Il y a moyen d’être plus courtois et convivial, plutôt que de directement être dans l’intimidation, poursuit David. Je dénonce cette incohérence, d’autant que j’ai l’habitude de payer mes transports et que j’allais le faire en montant dans le 93 pour rentrer à la maison avec ma fille."

Résultat : une amende de 107 € à payer. "Je me suis immédiatement rendu vers le siège central de la Stib, situé juste à côté, où l’on m’a recommandé de leur écrire lorsque je recevrai le procès-verbal afin de le contester" , poursuit le jeune papa, furieux, qui pousse un coup de gueule concernant la politique de mobilité en région bruxelloise. "Je me demande pourquoi, dans ce pays, les choses doivent toujours se compliquer à tel point que rien ne fonctionne simplement. Il suffirait de mettre au moins deux bornes de pointage dans chaque bus et ce genre de situation ubuesque n’arriverait pas."

Du côté de la Stib, on explique que dans pareil cas de figure, David aurait dû demander à un passager du bus d’aller pointer son titre de transport à sa place, afin d’éviter d’être en infraction.

A. F.