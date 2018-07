Un homme, né en 1955, a été l'une des victimes

Ce lundi, en début d’après-midi, un couple attablé dans un restaurant de la rue des Fripiers s'est fait accoster par un duo qui vennait de prendre place derrière eux. Tandis que C.H. présente à la dame son GSM afin qu’elle lui indique une destination sur un plan, A.H. profite de la diversion orchestrée pour arracher la chaîne en or du cou de l’homme né en 1955 et s’enfuir des lieux suivi par son complice.

Un employé du restaurant arrive à maintenir C.H., tandis que son collègue prend en chasse le second suspect en criant aux passants de l’arrêter et de faire appel à la police. Le suspect, brièvement arrêté par des badauds, perd la chaîne en or volée en se débattant pour échapper à leur prise avant de reprendre sa course. Personne n’est blessé lors des faits.

La description de A.H., le suspect en fuite, est donnée à tous les services. Une heure plus tard, une équipe des trekkers de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles prend contact avec l’équipe intervenante sur ce vol à l’arraché pour lui signifier qu’ils ont vraisemblablement interpellé l’auteur recherché. Ce dernier, avec la complicité de R.C., vient de se rendre coupable, à la station Bourse, d’une tentative de vol à la tire. L’un des pickpockets arrêtés correspond en tous points à la description tant physique que vestimentaire donnée par leurs collègues.

L’enquête caméras ainsi que les témoins du vol de la rue des Fripiers permettront de déterminer formellement l’implication de A.H. dans ces deux faits, commis à seulement un peu plus d’une heure d’intervalle.

Les trois hommes, tous âgés de 19 ans et en séjour illégal, ont été mis à la disposition des autorités judiciaires et présentés devant un juge d’instruction. C.H. et A.H. ont été placés sous mandat d’arrêt.