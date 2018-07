La vidéo présente l'avenir du piétonnier, entre les places Fontainas et De Brouckère.

Ça fait longtemps qu'on n'en avait plus entendu parler! Le chantier du piétonnier continue son avancée, et devrait bientôt se terminer. Pour informer les Bruxellois de ces évolutions, la Ville de Bruxelles a publié aujourd'hui sur les réseaux une vidéo 3D qui montrent ce que va devenir cette artère de la capitale.

On découvre notamment dans cette vidéo les nouveaux bancs, l’espace vert créé autour de la place Fontainas, les nouvelles entrées du métro près de la Bourse et de De Brouckère ainsi que les arbres et fontaines qui pousseront d’ici fin 2019 dans cet espace piétonnier.

Alors que le boulevard Anspach est quasiment fini, l'entièreté des travaux devrait être clotûré à la fin de cette année.