La récente saga concernant la circulation sur le rond-point Louise a coûté pas moins de 300.000 €. C’est ce qu’il ressort d’une question écrite du député régional Alain Courtois (MR), également Premier échevin à la Ville de Bruxelles, adressée au ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (SPA).

"Les coûts initiaux pour l’embellissement temporaire du rond-point Louise s’élevaient à 150.000 €. Un montant similaire était nécessaire pour le démontage. Sans la perception qui a été créée, le démontage n’aurait pas été nécessaire", soutient le ministre socialiste.

Comment en est-on arrivé à devoir retirer en urgence un dispositif censé servir durant une phase test de six mois ? Dans sa réponse au député libéral, Pascal Smet revient sur toutes les étapes de cette saga qui a débuté par la fermeture du tunnel Stéphanie au tout début de l’année 2016.

À la suite de cette fermeture inopinée, un groupe de travail composé de représentants des communes concernées, de Bruxelles Mobilité, de la Stib et de la police avait mis en place un plan de circulation. Dans sa nouvelle configuration, le rond-point était ramené sur une seule bande. Afin de donner la priorité aux transports publics, les voitures en provenant du goulet Louise et de la Porte de Namur étaient systématiquement renvoyées vers la place Poelaert.

Estimant que ce dispositif avait fait ses preuves en réduisant les conflits entre usagers et en fluidifiant la circulation en surface, le groupe de travail avait décidé en août dernier de le maintenir, sous forme de test, afin d’en évaluer les bénéfices en situation normale, soit avec le tunnel Stéphanie rouvert au trafic. Seule la fermeture du rond-point côté Poelaert avait été levée.

C’est lors de cette phase test que le dossier a pris une tournure inattendue. À la demande de commerçants, le ministre Smet s’est engagé à améliorer l’esthétique de l’aménagement provisoire. Les espaces cloisonnés par des blocs de béton ont été remplacés en octobre par des plateaux surélevés. Dans la foulée, la Ville de Bruxelles a crié au scandale car aucune demande de permis d’urbanisme n’avait été déposée. À cela, rajoutez des embouteillages monstres durant deux après-midi de novembre à hauteur du parking Entre Deux Portes…

Face à la pression grandissante, la Région bruxelloise a donc supprimé l’aménagement temporaire en décembre. Dans sa réponse à Alain Courtois, Pascal Smet affirme qu’il avait été demandé à Bruxelles Mobilité d’utiliser des jardinières. L’administration aurait voulu trop bien faire, donnant dès lors l’impression de procéder à un aménagement définitif. "Je regrette qu’il y ait autant d’agitation autour de ce dossier. D’autant plus que les comptages et le timing de l’évaluation ont été convenus avec la Ville et tous les acteurs concernés", conclut Pascal Smet.

Le retour à la configuration initiale doit durer six mois. Les deux situations seront ensuite comparées, sur le plan de la sécurité et de la fluidité. Une décision définitive sera prise sur base de cette confrontation.