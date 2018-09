La Drone Champions League de Bruxelles est la seule au monde à avoir lieu en milieu urbain.

De vendredi à samedi soir, la deuxième édition de la Drone Champions League a fait vibrer l'emblématique lieu du Mont des Arts, en plein coeur de Bruxelles. Malgré la météo hostile de ce week-end, la nuit des sports et cet événement original a tout de même attiré bon nombre de curieux ou de passionnés.

Un grand public pour un événement d'ampleur, manifestement! En effet, ce ne sont pas moins de huit équipes venues du Japon, d'Angleterre, de Chine, de Suisse, de République Tchèque, d'Espagne, des États-Unis et d'Allemagne. La course bruxelloise, étape primordiale du championnat initié par des Allemands, regroupait les 32 meilleurs joueurs sélectionnés lors d'une compétition à Londres.

Comment se passe la compétition? Les huit équipes sont chacune composées de quatre joueurs. Il y a donc quatre séances d'essai, durant lesquelles se cumulent les chronomètres de chaque pilote. Le temps additionnés déterminera dès lors s'ils sont premiers, deuxièmes, etc. Il y a ensuite des matchs un contre un, et le gagnant se détermine à l'issue de ces courses. Le vendredi, comme le samedi, c'est l'équipe anglaise des Nexxblades Racing qui a raflé tous les scores et fini premier.

Alors que les pilotes de drones entre 18 et 25 ans se préparaient et se réchauffaient en musique dans leur loge - des tentes montées surplombant le site- les supporters étaient bien présents samedi soir à 19h, pour les quarts, demies et finales, malgré une petite bruine glaciale. Des touristes, des Bruxellois, des passionnés ou des passants intrigués...Une foule étonnante au vu de la météo acclamait les drones traversant à vitesse de la lumière les obstacles disposés sur le site du Mont des Arts. "Comme l'année passée, ça fonctionne très bien", explique Pierre Chaudoir, l'un des opérateurs de l'événement. "L'endroit joue beaucoup. C'est assez spectaculaire de pouvoir faire ça au coeur de Bruxelles, dans un lieu comme ici. Et c'est le seul championnat de drones qui se fait en ville!"

La petite anecdote sympa : les trois gagnants de la Drone Champions League bruxelloise recevaient un Manneken Pis en bronze, argent ou or. Un prix tout aussi amusant que symbolique.