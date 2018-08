Les travaux devraient être entièrement finis comme annoncé par Beliris, en 2020.

Cet été, le chantier du piétonnier a quelque peu ralenti, après un gros coup d'accélérateur aux mois de mai et juin. Pour la rentrée, le bourgmestre de la Ville Philippe Close (PS), autorise dès lors la reprise des travaux le samedi, a confirmé Le Soir.

En mai dernier, le collège de la Ville de Bruxelles avait accepté une extension des horaires du chantier entre la place De Brouckère et la rue Grétry, pour accélérer l'avancée des travaux. Le chantier se poursuivait donc de 6h à 18h, en semaine et le week-end. Mais depuis cet été, les autres secteurs du piétonnier ont connu un ralentissement au niveau de l'avancée du chantier, notamment aux abords de la Bourse et de la place Fontainas.

Le bourgmestre de la Ville a dès lors accepté la tenue des travaux le samedi, pour accélérer le rythme au niveau de ces tronçons. La Ville demande également que le personne nécessaire de ViaBuild soit affecté au chantier du piétonnier, jugé prioritaire.

Beliris, en charge de la rénovation, assure que les travaux sont dans les temps, et devraient être finis pour 2020. “Et si la Ville souhaite aller plus vite et donner un bonus à l’entrepreneur, nous nous occuperons des démarches”, indique encore Beliris au Soir.