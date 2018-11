Le plus gros marché de Noël de Bruxelles sera ouvert jusqu'au 6 janvier.

Ce soir, à 18h tapante, le fameux sapin de la Grand-Place, du haut de ses 22 mètres, s'est éclairé sous les applaudissements des passants, riverains, et touristes. À ses pieds, de magnifiques danseuses tout en blanc faisant presque deux mètres de haut. Ces pin-up dansaient à la tête du cortège traditionnel qui annonce le début des fêtes de fin d'année à Bruxelles. Et puisque cette année les Plaisirs d'Hiver ont l'honneur de recevoir la Finlande et tout son folklore comme pays partenaire, une ribambelle d'enfants finlandais arborant fièrement leur drapeau suivaient le cortège.

Ce marché de Noël regorgeant d'activités, stands, expériences, et événements en tous genres animera le cœur de Bruxelles jusqu'au 6 janvier. Mais il n'est pas le seul à éclairer notre capitale pendant les fêtes.

