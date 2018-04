A partir du 25 avril 2018, les rues du quartier Manneken-Pis et la Vieille Halle aux Blés deviendront des zones sans voiture.

A partir du 25 avril, les rues du quartier Manneken-Pis et la Vieille Halle aux Blés deviendront des zones sans voiture. C’est une décision prise par la Ville de Bruxelles, à la demande des amis de Manneken-Pis, en collaboration avec les habitants et les commerçants du quartier. L’échevine de la Mobilité Els Ampe (Open Vld) considère cette mesure très importante pour améliorer la sécurité des nombreux piétons.

Les changements de circulation sont le fruit d’une collaboration étroite entre le Bourgmestre, l’Echevine de la mobilité, les commerçants et habitants du quartier. La rue du Chêne, l’impasse du Val des Roses et la rue de l’Étuve ne seront plus qu’accessible aux services de secours, aux taxis, aux vélos ou à ceux qui disposent d’une dérogation. Les rues restent accessibles pour des livraisons et pour la circulation locale entre 4 et 11 heures du matin. La vitesse sera limitée à 20km/h. Les piétons y auront la priorité sur toute la largeur de la rue. Le sens de circulation de la Vieille Halle aux Blés sera inversée vers la Place Saint-Jean.

Élargissement du piétonnier

"L’élargissement du piétonnier était une demande du quartier. Cette mesure augmentera de façon signifiante la sécurité des nombreux piétons qui visitent le Manneken-Pis et la nouvelle statue de Jacques Brel" conclut Els Ampe (Open Vld).