La scène s'est déroulée lors de la présentation d'une nouvelle bière samedi 29 septembre.

A l'occasion de la présentation de la nouvelle bière Cantillon samedi 29 septembre, le Moeder Lambic situé place Fontainas a convié la performeuse Colette Collerette pour une représentation en pleine rue, devant le bar. La performeuse se met en scène, se dénude avant de goûter le breuvage. Colette Collerette est une personnalité dans le milieu burlesque bruxellois, et s'est fait connaître grâce à "son univers délicat et poétique où s'entremêlent grâce et humour". Néanmoins, cette scène n'est pas du goût de tout le monde et a suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux.

Parmi les spectateurs, l'on retrouve le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS). Sa présence dérange fortement le MR, qui a tenu à réagir via la députée bruxelloise Viviane Teitelbaum, également présidente du Conseil des Femmes Francophones de Belgique.

"Je suis choquée et déçue. Un bourgmestre, chef de la police, qui se dit progressiste et abolitionniste autorise et assiste mains dans les poches, à un événement dégradant pour les femmes sur l’espace public à la Ville de Bruxelles. En 2018, on ne peut se dire en faveur de l’égalité femmes hommes si on cautionne un événement et salue l’organisateur par une poignée de main chaleureuse alors qu’il vient d’assister à un strip-tease suivi d’une mise en scène humiliante pour l’image des femmes. Il y a d’autres manières plus dignes de faire de la promotion pour de la bière ! Les droits des femmes ne sont pas encore pris en compte à aucun niveau de pouvoir et l’égalité femmes hommes on n’y est pas !", a commenté la députée.

"Une initiative festive"

Du côté du cabinet de Philippe Close, l'on explique que le cabaret Mademoiselle situé juste à côté du Moeder Lambic s'est joint à la présentation de la bière Cantillon, raison pour laquelle Colette Collerette a fait un show. "Il s'agit d'une initiative festive organisée par les commerçants à laquelle a participé Philippe Close qui soutient les cabarets comme celui de Mademoiselle où se produisent des travestis", assume le cabinet du bourgmestre. "Je sens que le MR voudrait le retour de ce bon François-Xavier de Donnea (bourgmestre MR de Bruxelles entre 1995 et 2001, NDLR). Quand les cafés fermaient à 22 h et les bars gays étaient fermés par la police. J’assume avoir assisté au spectacle d'un cabaret qui fait vivre Bruxelles, n’en déplaise à la droite réactionnaire !"