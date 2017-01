La victime a dû être désincarcérée par les pompiers avant d'être transportée à l'hôpital.

Ce lundi soir, vers 17h, les pompiers ont été avertis par un particulier qu’un ouvrier était enseveli dans la rue Ravenstein, au plein cœur du centre-ville de Bruxelles, indiquent nos confrères de RTL Info.

Une équipe de pompiers provenant de la Caserne Cité située rue Royale sont arrivés quelques minutes plus tard pour désincarcérer l’homme. Au total, une autopompe, un camion de secours et des ambulances se sont rendus sur place. “C’est une zone de chantier et l’homme a reçu un mur sur lui. Nous ne savons pas comment cela est arrivé”, indique Pierre Meys, porte-parole des pompiers bruxellois.

L’homme a été pris en charge par une équipe médicale, ajoute le porte-parole qui n’a pas pu donner plus d’informations sur l’état de santé de la victime.