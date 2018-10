Les Verts ont désigné ce samedi leurs quatre échevins à la Ville de Bruxelles.

Réunie en Assemblée Générale ce samedi, la section locale d'Ecolo-Groen a désigné les échevins en vue de la future législature. Sans surprise, c'est Benoît Hellings qui devient le premier échevin du nouveau collège.

Les autres échevins sont Zoubida Jellab, Arnaud Pinxteren et Bart Dhondt (Groen). Les discussions concernant la répartition des échevinats devraient débuter cette semaine.

C'est Liesbet Temmerman qui présidera le conseil communal. "Il s'agit de la première femme de l'histoire de la Ville qui assumera cette fonction et c'est évidemment une excellente chose", a commenté Arnaud Pinxteren. "Nous avons maintenant hâte de travailler sur un projet commun, et oeuvrant en faveur de l'environnement, de la qualité de vie et de la bonne gouvernance."

Pour rappel, Ecolo-Groen est devenue la seconde force politique à la Ville de Bruxelles à l'issue des élections du 14 octobre, décrochant neuf sièges au conseil communal (+2).