Durant toute l’année 2016, la direction trafic de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a développé un plan d’action visant à réprimer les comportements particulièrement inciviques en matière de stationnement ou de déplacement. Chaque mois, les services opérationnels de la zone ont ciblé certains types d’infractions.

Les trois infractions les plus couramment sanctionnées sont le non-respect des sites propres aux transports en commun pour lequel 6.351 cas ont été recensés, le stationnement particulièrement incivique, comme par exemple le stationnement en double file ou sur un passage piéton, avec 4.561 verbalisations tout au long du mois de novembre et enfin, l’utilisation d’un GSM au volant sans kit mains-libres avec 4.372 infractions verbalisées.

En ce qui concerne les autres problématiques retenues par la direction trafic, on notera notamment, en janvier, le respect des emplacements pour personnes à mobilité réduite. 527 infractions ont été constatées et sanctionnées et 77 remorquages pratiqués. En février, 3.429 verbalisations pour non-respect des zones de livraison ont été dressées. Les mois de mars et de décembre furent, pour leur part, dévolus au respect du port de la ceinture de sécurité avec pour résultat 2.527 procès-verbaux.

Les motards et usagers faibles ne sont pas épargnés non plus. 1.029 infractions ont été sanctionnées pour le non-respect du port de la tenue réglementaire pour les motocyclistes. D’autre part, des piétons et autres usagers faibles se mettant en danger ont aussi été verbalisés 421 fois au cours du mois de juillet. Le but ici étant de les sensibiliser à ne pas adopter de comportement les plaçant en situation de vulnérabilité.

Au sein de la direction trafic figurent aussi les bikers qui effectuent régulièrement des patrouilles à vélo. Tout au long de l’année, les douze policiers de cette unité ont sanctionné 8.745 infractions concernant le non-respect des pistes cyclables, 2.731 stationnements sur trottoir, 923 stationnements sur ou à moins de 5 mètres d’un passage pour piétons ainsi que 10.765 infractions aux règles propres à l’emprunt d’une zone piétonne ou d’une zone résidentielle. Soit, plus de 23.000 verbalisations en rapports avec la protection de l’usager faible.

En matière de respect des sites propres aux transports en commun, 13.794 verbalisations ont été établies par leurs soins, trois fois plus donc qu’en 2015. Si on ajoute à cela tous les autres types d’infractions, l’unité arrive à un total de 40.882 procès-verbaux et perceptions immédiates établis en 2016.