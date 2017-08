Plus qu’une fois dormir avant le début du Brussels Summer Festival, événement culturel devenu incontournable en Région bruxelloise ! Fidèle à l’image qu’il défend depuis plusieurs années, cette édition 2017 est une nouvelle fois la vitrine de genres et styles musicaux variés : rock, pop, hip-hop, folk, chanson, reggae, électro, jazz, etc.

Cette année, les concerts se dérouleront dans quatre lieux différents : la salle de la Madeleine, le Magic Mirror situé sur la place des Musées, l’Orange Stage installée au pied du Mont des Arts (à partir du mercredi 9), et bien évidemment la place des Palais où les concerts débuteront le samedi 12 août avec des artistes comme Soldout ou Goose.

Le festival bruxellois accueillera quelques grands noms pour un concert exclusif en Belgique comme Calypso Rose, Mass Hysteria ou Pet Shop Boys. La chanteuse Jain sera également présente pour son unique concert de l’été à Bruxelles.

"Une large place sera également consacrée aux artistes belges, avec la volonté de les impliquer dans une véritable programmation internationale. Une large diversité, à l’image d’une grande ville cosmopolite telle que Bruxelles, que nous revendiquons avec vigueur et conviction", explique Denis Gerardy, directeur et programmateur de l’événement. Citons la présence d’Akro, le retour du groupe Allez Allez, de Black Box Revelation, Delta, Henri PFR, Puggy, Piano Club, Milow ou Ozark Henry.

Mais le Brussels Summer Festival, ce ne sont pas que des concerts, puisqu’un tas d’activités culturelles sont proposées, avec des réductions dans de nombreux lieux publics ! L’occasion de visiter l’Atomium, le musée du chocolat, le musée du Coudenberg, ce parcours souterrain situé sous les pavés de la place Royale, ou l’exposition Steve McCurry implantée dans la Bourse. Le musée du Cinquantenaire et l’Expo Dinoworld proposent également des réductions aux visiteurs qui possèdent un ticket du festival.

Enfin, les amateurs de bonne bière ne seront pas en reste puisque durant la durée du festival, les membres du Musée des brasseurs belges vous accueilleront sur la Grand-Place de Bruxelles. Le visiteur pourra y découvrir tous les ustensiles, les cuves de brassage et de fermentation, les chaudrons et tout le matériel de brasserie utilisé au XVIIIe siècle. "Techniques, outils, matières premières, vous saurez tout sur l’industrie de la brasserie et vous profiterez évidemment d’une dégustation offerte dans l’estaminet !" ajoute l’organisation.