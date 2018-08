Des déchets en tout genre s'y accumulent...





Caddy, bouteilles en plastique, et même des canards morts - au moins trois - s'accumulent actuellement dans l'étang situé rue du Lièvre, dans la commune d'Anderlecht.

Un canard mort © DR



Une situation dénoncée par Allan Neuzy, candidat Ecolo aux élections communales du 14 octobre prochain.

Interpellée sur les réseaux sociaux, Elke Roex (SPA), échevine de la Propreté publique, explique que le niveau de l'étang a baissé de 50 centimètres suite à la canicule que nous avons connue, entraînant la mort des canards. Elle précise par ailleurs avoir demandé à ses services de nettoyer l'étang le plus rapidement possible, "parce que ce n'est pas acceptable".

De son côté, la section Ecolo-Groen, dans l'opposition au conseil communal, préconise, de manière plus globale, une série de mesure afin de garantir un meilleur respect de l'environnement. "Il convient d'assurer un entretien régulier et une meilleure surveillance des espaces verts et d'en créer dans les quartiers qui en manquent. Il faut aussi améliorer la biodiversité en ville, par une gestion plus écologique des espaces verts et en encourageant les jardinets et les plantes grimpantes de façade. Il faut également réduire le bruit causé par le trafic (vitesse et revêtement routier) et faire respecter les normes de bruit par les entreprises, salles de fêtes, etc.", explique Allan Neuzy.

"Enfin, la préservation du caractère rural de Neerpede s'impose, tout en développant des actions de sensibilisation à l’environnement et à l’agriculture. Il faut également améliorer la propreté, notamment en luttant de manière plus efficace contre les dépôts clandestins et les comportements inciviques, et enfin mettre en œuvre le Plan Climat pour réduire la consommation de la commune et des habitants (bâtiments et déplacements)", conclut-il.