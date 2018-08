Quoi de mieux que de décompresser, après une longue et chaude journée de travail, autour d’un verre avec des amis ? Et si on faisait cela à plusieurs mètres de haut, avec une vue splendide sur notre chère capitale ?

Éphémères, au-dessus d’un musée, d’un hôtel ou au milieu des plantes… Les endroits où admirer le paysage qu’offre Bruxelles autour d’une bière fraîche ou d’un cocktail sont nombreux. Mais encore faut-il les connaître.

Si certaines sont emblématiques et font partie du décor depuis de nombreuses années, d’autres terrasses bruxelloises en revanche émanent de nouveaux concepts très tendance qui mêlent terrasses et cultures, ou encore terrasses et jardinage. Présentation.

Là-Haut Viage, un jardin urbain au cœur de Bruxelles

C’est la deuxième édition de l’événement. Le concept ? Les organisateurs font pousser un jardin urbain, perché au-dessus du piétonnier, pour accueillir les visiteurs adeptes d’apéros luxuriants et intimistes à la fois. La terrasse plein sud offre une vue implacable sur la capitale.

Après s’être vu confier la mission de réaménager entièrement le dernier étage du casino de Bruxelles, en plein cœur de la ville l’année dernière, une rapide remise au vert a été faite pour remettre le couvert cette année. Une déferlante de verdure a pris le dessus sur ce haut-lieu du divertissement bruxellois !

De mai à septembre, cette terrasse éphémère ouvre les jeudis de chaque semaine pour (presque) commencer son week-end en beauté, de 17 h à 1 h du matin.

© D. R.



Boulevard Anspach 30, 1000 Bruxelles. Entrée gratuite. Parking à proximité : interparking à 5 euros entre 19 h et 2 h.

Coop, l’ancienne usine à farine le long du canal

Le Coop, site de 5.099 m2² en bordure du canal à Anderlecht, a ouvert ses portes il y a deux ans. L’ancienne meunerie Moulart a été entièrement reconvertie en un pôle économique et culturel, à la fois lieu de travail et d’apprentissage. Sur les toits, une terrasse panoramique offre une vue époustouflante et inédite de Bruxelles, à 360°.



Le café Coop vous ouvre donc ses portes pour des boissons et petits plats en toute simplicité, et à prix démocratiques. Les plats du jour et potages sont préparés par des spécialistes de l’Horeca en économie sociale.



© D. R.



Quai Fernand Demets 23, 1070 Anderlecht.

Le rooftop trendy du Jam Hôtel

Ancienne école d’art, le Jam Hôtel est logé dans un bâtiment de fin de siècle chaussée de Charleroi, à Saint-Gilles. Ce lieu, qui fait tant parler de lui ces derniers mois, a inauguré en avril dernier son tout nouveau rooftop au top de la classe et super-tendance qui est accompagné, depuis cette année, d’un tout nouveau concept : le Perché. Lancé le 21 avril, cet événement invite les jeunes travailleurs à venir se détendre autour d’un cocktail sur la terrasse panoramique, tous les jours sans exception, de midi à minuit.



Le plus du Jam Hôtel ? Sa piscine sur le toit, une première à Bruxelles, avec vue panoramique sur la ville. Aux allures olympiques, ce long bassin apporte à l’hôtel le combo parfait d’un afterwork estival : un cocktail à la main et les pieds dans l’eau !



© D. R.



Chaussée de Charleroi 132, 1060 Bruxelles. Entrée gratuite et ouverture tous les jours de midi à minuit.

La terrasse panoramique du Wiels

Joignez l’utile à l’agréable en visitant une des nombreuses expositions du musée du Wiels, ou la collection permanente, avant de finir sur une vue saisissante et unique de Bruxelles et de ses environs, accessible via une salle vitrée moderne surplombant le paysage, au dernier étage du bâtiment.

La vue panoramique de cette terrasse en toiture permet d’observer la maison communale de Saint-Gilles, l’Atomium au nord, le Pajottenland à l’ouest, l’impressionnant nœud de rails des chemins de fer de la gare du Midi, la commune de Forest jusqu’à l’Altitude 100 et la vallée de la Senne notamment.



L’espace peut s’adapter à de multiples événements : un déjeuner, une réception, un cocktail ou encore une simple rencontre dans un espace hors du commun.

© D. R.



WIELS, Centre d’Art Contemporain. Avenue Van Volxem 354, 1190 Bruxelles. Du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h.

Vue plongeante sur l’hôtel de ville

C’est le petit nouveau de cette liste : le Summer Secret Rooftop Bar. Niché au sixième étage de l’hôtel Warwick, rue Duquesnoy, à deux pas de la gare centrale et… de la Grand-Place. Sa terrasse offre une vue imprenable sur l’hôtel de ville de Bruxelles.

Tout au long de l’été, cette grande terrasse en bois, dont les bords sont vitrés pour permettre une meilleure vue, est ouverte presque tous les jours de la semaine, elle est uniquement fermée le dimanche et le lundi entre 17 h et 23 h. On y accède par l’entrée de l’hôtel et la terrasse du dernier étage offre une vue panoramique sur les toits de Bruxelles.



Des musiques live sont organisées certains jours de la semaine. À noter qu’il n’est plus possible de rentrer après 21 h 30 et que la capacité de la terrasse est limitée.

© D. R.



Rue Duquesnoy 5, tous les jours sauf le lundi et le dimanche, entre 17 h et 23 h.