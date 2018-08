La zone apaisée a déjà vu passer une centaine de voitures. Les sanctions tomberont bientôt.

Le semi-piétonnier du haut de la chaussée d'Ixelles, entre la porte de Namur et la place Fernand Cocq, a été inauguré au début du mois de juillet. L'artère est donc passée à une limitation de 20km/h et accessible uniquement aux transports en commun et véhicules d'urgence. La voiture n'y ayant sa place qu'à partir de 19h. La zone dite "apaisée" est donc rendue aux piétons.

Cependant, malgré les interdictions et les stewards, certaines voitures se sont déjà aventurées à plusieurs reprises dans la zone semi-piétonne. Ce mercredi, Sudpresse révèle qu'une centaine d'infractions ont déjà été enregistrées par les caméras mises en place pour flasher les automobilistes qui emprunteraient la chaussée en dehors des heures autorisées.

"Jusqu’à présent, on a délivré des avertissements. Mais, dès la semaine prochaine, on va commencer à verbaliser", explique Bertrand de Buisseret, le commissaire sanctionnateur, dans les colonnes du quotidien.