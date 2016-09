Christian a conduit les premiers métros bruxellois

Bruxelles

Christian Derixhon faisait partie des quatre premiers conducteurs de métro au sein de la Stib. À l’occasion du 40e anniversaire du métro bruxellois, nous l’avons rencontré. Aujourd’hui âgé d’une petite soixantaine d’années, l’ancien conducteur se souvient très bien de ses débuts au sein de la société des transports bruxellois. C’était en 1975. "J’avais 20 ans. Je me rappelle que j’avais postulé après avoir vu une grande affiche La Stib engage . J’aimerais bien la revoir d’ailleurs ", confie-t-il.

À l’époque, la formation théorique durait seulement quatre jours. "C’était un écolage assez léger. Après cela, on a fait des tests de matériel. On roulait entre les stations Beaulieu et Thieffry. On cherchait les maladies de jeunesse. On faisait des essais de traction et de freinage sur de la graisse ou sur du savon pour voir comment cela réagissait", explique le Stibien.

Lors de l’inauguration de la première ligne de métro en 1976, ce fut la ruée. "Il y avait énormément de monde le premier jour. C’était gratuit et tout le monde voulait voir le métro", témoigne notre interlocuteur qui souligne que les usagers de l’époque étaient très respectueux. "Dès que la rame était un peu remplie, les voyageurs attendaient le prochain métro. Et personne ne bloquait volontairement les portes. C’était une autre mentalité !"

Parmi les quatre premiers conducteurs du métro bruxellois, seul Christian Derixhon est resté sur cette voie tout au long de sa carrière. "Je suis resté accroché au manipulateur (sorte de levier que l’on pousse vers l’avant pour démarrer, NDLR) . C’est très gai de conduire. J’avais beaucoup de plaisir à rouler en douceur. C’est arrivé à plusieurs reprises que des passagers me remercient pour ma conduite sans secousse lorsque je changeais de poste au terminus. Cela me faisait plaisir."

En 40 ans de carrière, Christian Rixhon a accumulé de nombreux souvenirs. Il y avait le plaisir de découvrir les nouveaux tunnels et stations à chaque nouvelle extension du réseau, de tester les nouvelles rames de type Boa et puis aussi les nombreux élèves accueillis dans sa cabine pour un écolage en situation réelle après quelques jours passés en simulateur.

"Je n’étais pas pressé de quitter la Stib, mais comme j’ai vu des plus jeunes que moi partir je me suis dit qu’il était temps, raconte Christian Rixhon qui a pris sa retraite en février dernier, évitant ainsi de vivre les attentats du 22 mars depuis son poste de conducteur. Même si on ne souhaite pas de vivre ce genre de choses, j’aurais voulu pouvoir être auprès de mes collègues ce jour-là…"





Un 40e anniversaire en grande pompe !

La Stib a donné le coup d’envoi de plusieurs événements et activités concoctés pour célébrer les 40 ans de son réseau souterrain actuellement fort de 40km dans les entrailles de la capitale. Pièce maîtresse de ce programme, le festival d’art contemporain Wunderground qui prend place dans une quinzaine de stations. Au menu : une exposition, de la danse, du street art… Celui-ci sera aussi mis en valeur par une application web (wunderground.brussels) permettant d’écouter la musique en station, de participer à sa programmation et de découvrir chaque jeudi soir la programmation de DJ de renom de 22 tracks. Les voyageurs et les curieux pourront assister, dans une salle de cinéma installée au sein de la station Rogier, à la diffusion d’un web documentaire sur le métro, son histoire, des anecdotes…

Un reportage également accessible en ligne (docu40.stib.brussels), tout comme une ligne du temps interactive (metro40.stib.brussels), lancée avec Bruxelles mobilité qui fait découvrir le métro sous des angles parfois méconnus du public. Enfin, la Stib lance par ailleurs un shop on line (StibStore.brussels) ou les amateurs des transports publics bruxellois pourront trouver une série d’articles à propos de ces 40 ans, mais aussi des maquettes, clés USB, ou encore le coffret collector Tintin…