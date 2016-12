"Ce sont des chiffres incroyables ! On sent un vrai frémissement dans le centre-ville depuis peu. Je pense que cela ne concerne pas seulement le City 2. J’ai l’impression que les Plaisirs d’Hiver fonctionnent également bien. Durant ce mois de décembre, pour la première fois depuis plus d’un an, les chiffres de fréquentation ont été très bons", s’exclame Valérie Goossens, qui préside l’association des commerçants du City 2.

Le célèbre centre commercial de la capitale a ainsi accueilli, le 23 décembre dernier, plus de 70.000 visiteurs. "C’est un des meilleurs chiffres de ces dernières années. Même si je n’aime pas parler de ce qui est négatif, je dirais que c’est une première depuis les attentats de Paris. Au niveau des ventes, je suis ravie, et la quinzaine de commerçants avec qui j’ai discuté sont tout aussi heureux", explique celle qui gère deux chocolateries dans le centre commercial.

"En fait, tout le mois de décembre a été bon. Même ces lundi et mardi, on a eu 50.000 visiteurs chaque jour, alors que la période d’achats de Noël est passée. C’est énorme", se félicite Valérie Goossens. Pour la gérante, aucun doute : les différentes actions mises en place en décembre ont joué un rôle positif. "Il y a le parking gratuit durant deux heures, les décorations ou encore l’espace VIP. On a mis les petits plats dans les grands", sourit-elle.

Les chiffres de fréquentation du City 2 du mois de décembre représentent une excellente nouvelle pour l’ensemble des commerçants du centre-ville, impactés négativement depuis de nombreux mois par les attentats de Paris et Bruxelles. Le nombre de faillites avait augmenté de 40 % dans la capitale lors des mois de septembre, octobre et novembre par rapport à l’année précédente, rapportait récemment la firme Graydon.

Depuis les attentats du 22 mars, plus de 220 entreprises avaient ainsi sollicité les conseils d’une cellule d’accompagnants mise en place pour l’occasion par la Région. "On verra pour l’avenir, mais on a senti en décembre un réel frémissement !", conclut l’association des commerçants du City 2.