Huit compagnies bruxelloises ont commencé une grande tournée en Italie et en France.







Oubliez les nez rouges, les dresseurs de lions et les lapins qui sortent d'un chapeau. Oubliez même les chapiteaux, la paille au sol et les baguettes magiques. Aujourd'hui, le cirque vous présente des spectacles métissés, mêlant aussi bien la danse et le théâtre que les acrobaties, la musique ou le chant. Le corps est devenu le moyen d'expression par excellence, et il n'en fait pas moins rire.