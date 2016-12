"À tous mes maçons, je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et forme des vœux de bonheur pour vous en 2017. Vous avez contribué à mon bonheur et ma nouvelle vie dès 2016 et je ne l’oublierai jamais !", lance, sur Facebook, Corentin, un jeune Ucclois de 22 ans. C’est ainsi que ce tétraplégique et ancien étudiant en sciences politiques a remercié, cette semaine, les nombreuses personnes qui ont rendu possible, grâce à un don, la coûteuse construction d’une petite maison adaptée à sa paralysie.

Dix mois plus tôt, en mars dernier, son entourage lançait sur Internet un appel aux dons afin de tenter d’aider la famille à récolter les 200.000 € nécessaires à la construction d’un petit studio dans le fond du jardin de la propriété familiale. Les réglementations urbanistiques empêchaient en effet la simple transformation de la maison uccloise. L’histoire de Corentin rappelle que les solutions pour les jeunes polyhandicapés ne sont pas toujours des plus réjouissantes.

Le projet de maison adaptée que portait Sandrine, la mère de Corentin, sans savoir si c’était réalisable financièrement, avait l’avantage de permettre au jeune homme de vivre avec l’intimité quotidienne à laquelle il a droit, tout en se trouvant près de sa maman. Jamais, jusqu’il y a deux ans, la mère de famille n’avait imaginé qu’elle devrait ainsi se battre pour que son fils continue à habiter à ses côtés.

C’est le 19 janvier 2014 que la vie de Corentin, jusqu’alors maître de tous ses mouvements, bascule pour toujours. Imprudent, le jeune homme veut tester une pilule qui lui est proposée. Une expérience aux conséquences tout simplement catastrophiques, puisqu’il tombe, durant six semaines, dans un profond coma. À l’époque, nombreux sont ceux qui voient le jeune homme définitivement perdu et certains médecins suggèrent même à la famille "d’envisager une fin de vie".

Lorsqu’il se réveille, l’étudiant est paralysé de la tête au pied. Les deux années suivantes, le jeune homme doit se battre pour tout réapprendre : parler, se souvenir et faire quelques gestes. Deux ans plus tard, le tétraplégique garde le moral, à coup de blagues, d’autodérision, de jeux de mots et… de son studio. "Je peux inviter mes amis et avoir mon intimité", sourit-il.

Dans le studio flambant neuf, se trouvent une salle de bain, une petite chambre et une lumineuse pièce de séjour avec une télévision dotée d’un home cinéma devant lequel le jeune infirme passe une grande partie de ses journées. "J’adore le football ! Ici, mes amis savent venir voir le match avec moi", lance ce grand fan des Mauve et Blanc, qui aimerait bien se lancer dans l’apprentissage de nouvelles langues.

Dans la chambre du jeune homme, le lit occupe une grande partie de la place. Un système est installé pour lui permettre de se relever. (Crédit: Demoulin)







Plusieurs centres d’accueil existent

"J’ai eu la chance d’avoir un héritage, de pouvoir mettre 100.000€ de ma poche, mais comment cela doit être pour les autres ? Même si des aides existent, c’est très difficile d’adapter son logement. Moi j’aurais dû l’installer au rez-de-chaussée, adapter les portes et les pièces, et monter la cuisine et le salon à l’étage. Vous imaginez un peu...", explique Sandrine, la maman de Corentin, au sujet des aides proposées en Région bruxelloise pour les tétraplégiques. En fait, différentes aides existent pour les habitants de la capitale, proposées par Phare, le service francophone d’aide aux personnes handicapées et son pendant néerlandophone VAPH. Du côté francophone, un montant maximal de 12.000 € existe pour l’aide à la transformation, tandis que d’autres budgets sont prévus pour les achats de matériel.