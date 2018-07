La foire du Midi a ouvert ses portes il y a environ deux semaines mais la canicule a poussé la population à déserter le boulevard du Midi.

Les personnes les plus courageuses qui décident malgré tout d’y aller ne s’y rendent que très tard le soir et les températures élevées les poussent à une consommation de produits plus frais.

Exit donc les frites ou encore les croustillons dont le public raffole en temps normal.