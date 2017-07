Une équipe de La Dernière Heure - Les Sports prise à partie par des taximen lors d'une manifestation à Bruxelles.

Ce jeudi matin avait lieu la manifestation des taxis bruxellois afin de faire bouger à la fois le ministre de la mobilité Pascal Smet (SPA) et le procureur du Roi de Bruxelles, Jean-Marc Meilleur.

Un cortège spontané d’une centaine de taxis s’était rendu d’abord devant le cabinet de Pascal Smet dans une certaine bonne humeur, malgré les enjeux soulevés par les chauffeurs de taxi.

Une première étape qui a permis de voir à quel point les taximen se sentent démunis face à la situation. Des journalistes et des photographes étaient présents à leur écoute pour comprendre la situation et la restituer le plus fidèlement possible. Et tout cela, dans le respect du travail des uns et des autres. Malgré cela, personne n’est à l’abri d’un débordement.

C’est ce qui est arrivé à notre équipe de la Dernière Heure lors de la seconde étape de cette manifestation à la place Poelaert. Un taximan qui travaillait n’a pas souhaité se joindre à la manifestation. Le ton est donc monté avec un des chauffeurs du cortège et l’autre taximan à hauteur des rames de trams allant vers le rond-point Louise.

Nous avons alors voulu immortaliser la scène pour rendre compte objectivement de cette situation. Même si les conducteurs présents à la manifestation étaient nombreux, l’ensemble du secteur ne participait pas (pour diverses raisons) à ce rassemblement.

Notre photographe a juste eu le temps de faire un cliché avant que certains taximen de la manifestation se dirigent vers nous sans qu’on ait le temps de prendre plus d’informations quant à la scène qui se déroulait devant nos yeux.

Nous avons alors été pris à partie en présence de la police. Un chauffeur de taxi a même tenté de s’emparer de l’appareil photo qui est pour nous un réel outil de travail, comme la voiture pour eux. Un incident regrettable qui nous a empêchés de faire notre travail et qui a également entaché quelque peu le bon déroulement du cortège jusque-là très serein. La pression et les menaces (physiques et verbales) exercées lors de l'attroupement autour de notre équipe sont inacceptables et démesurées. La colère des taximen n'excuse pas tout.



Dommage donc, à la fois pour les manifestants et pour nous journalistes, de rester sur cette note négative. Quand bien même le sujet est important, le respect du travail des autres l'est tout autant.