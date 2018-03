Une caméra de surveillance sera très bientôt installée.

Le tout nouveau Cruyff Court à Molenbeek a déjà été victime de vandalisme vendredi soir, soit au lendemain de son ouverture officielle. Des jeunes ont fait irruption dans la cabine de l’équipement et ont tenté de mettre le feu au terrain synthétique. Les auteurs n’ont pas encore été capturés. Les faits ont eu lieu vers 20 h vendredi soir. Les jeunes ont brisé les fenêtres et détruit du matériel puis ont tenté de mettre le feu au terrain. Les habitants ont rapidement informé la police, trop tard néanmoins pour interpeller les vandales. Une enquête est en cours. "C’est du pur vandalisme, il n’y a pas eu de vol", commente la bourgmestre molenbeekoise Françoise Schepmans.

Normalement, le terrain s’illumine automatiquement lorsque des jeunes y jouent le soir où lorsqu’il fait nuit. De même, une caméra de surveillance sera très prochainement installée. "Le poteau qui doit accueillir la caméra est déjà monté, la caméra commandée", poursuit la bourgmestre libérale qui se réjouit tout de même du fait que le terrain de foot était plein ce week-end - "preuve que cela répond à une forte demande" et remercie les riverains qui ont prévenu la police puis ramassé les objets éparpillés par les vandales. L’option de fermer le terrain en soirée n’est, d’après Françoise Schepmans, pas retenue car "cela n’empêchera pas une personne mal intentionnée d’entrer quand même sur le terrain".

De son côté, le conseille communal Défi Michaël Vossart interpellera la commune à ce sujet lors du prochain conseil communal. "Il est indispensable et urgent de veiller à revoir véritablement la sécurité, l’accessibilité et l’occupation du parc des Muses ainsi que des autres parcs de notre commune", explique-t-il sur FB. "Je ne manquerai pas de faire le relais et d’interpeller le collège communal par rapport à ce cas mais aussi à la gestion globale des parcs dans notre commune."