Bruxelles Les policiers ont réalisé pas moins de 328 arrestations l’année dernière

Vous vous êtes sans doute déjà baladé dans le pentagone, dans les stations de métro ou encore dans des gares bruxelloises sans vous rendre compte de la présence de pickpockets. Ces malfrats ne sont pas seuls à passer inaperçus auprès du grand public. Les trekkers de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles sont aussi présents, discrètement et en civil, pour veiller à la protection de la population et lutter contre le vol à la tire. La Dernière Heure a suivi ces hommes très actifs sur le territoire et d’une efficacité redoutable pour stopper les pickpockets dans leurs méfaits.

(...)