On compte actuellement dans le pays trois portraitistes au sein de la police. Deux se trouvent au niveau fédéral, et une seule est attachée à une zone locale. Cette dernière se trouve à Bruxelles à la zone Marlow (Auderghem, Uccle et Watermael-Boitsfort). Fabienne Declève réalise ce travail depuis maintenant 21 ans au service de sa zone, mais pas uniquement. "Je réalise les portraits-robots pour l’ensemble de l’agglomération bruxelloise. Dès qu’une zone à besoin de moi, elle peut me contacter. Je suis rattachée à la zone Marlow de façon historique. C’est ici que j’ai commencé avec le soutien et l’encouragement du chef de corps de l’époque. On appelait encore cela la police communale de Watermael-Boitsfort", relate Fabienne Declève.

La portraitiste a déjà dû réaliser 250 portraits-robots sur une année. Un record, comme elle l’indique, puisque son travail concerne des affaires assez graves. Elle reçoit les victimes ou se déplace chez les gens afin de tenter de dessiner les traits des malfrats. "Je m’organise en fonction de la victime. Je peux travailler sur des vols avec violence ou des home-jackings, par exemple. Il faut établir une discussion avec les victimes car la conception d’un portrait-robot ne se fait pas comme dans les films. Il y a la difficulté de recréer finalement à partir de souvenirs le visage d’une personne qu’on ne voudrait plus jamais revoir. Parfois, on n’y arrive pas, parce que les éléments manquent, notamment. Cela arrive. Ce n’est pas un exercice simple. Je garde, par contre, un carnet avec les élucidations et les mots des policiers lorsque l’on a réussi à coincer un malfrat", raconte la portraitiste qui est entrée à la police comme auxiliaire de police à la base.

(...)