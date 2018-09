Suite aux fortes pluies tombées sur Bruxelles, des tunnels ont dû être fermés à la circulation. Comme le relayait la RTBF, ce fut le cas notamment du tunnel Vleurgat (vers La Cambre), du tunnel Porte de Hal (dans les deux sens) et du tunnel Stéphanie (vers la Basilique).





Touring précise toutefois sur Twitter que plusieurs axes ont finalement pu rouvrir.













Les lignes de métro ont également été touchées à cause des inondations et la circulation sur les lignes 2-6 a été interrompue entre Arts-Loi et Gare du Midi. Finalement, après plusieurs minutes, la STIB a précisé sur Twitter que la situation était revenue à la normale.













Des ralentissements se font cependant toujours sentir pour les trams 51 et 82.