De nombreux bus de la société de transport en commun De Lijn véhiculent les navetteurs, notamment des Bruxellois, chaque jour dans la région. Certains utilisateurs restent toutefois perdus car De Lijn ne respecte pas la législation linguistique en vigueur à Bruxelles.

La société de transport devrait assurer un service à la fois en néerlandais, mais aussi en français dans la région, ce qui n’est actuellement pas le cas. "On m’a signalé par exemple que des dénominations de haltes de bus de De Lijn ne respectent pas la législation. Ce n’est pas normal. Comme son réseau s’étend sur la Région bruxelloise, il faut que la société de transport respecte la loi qui prévaut à Bruxelles. Il n’y a pas d’ambiguïté", explique le député au Parlement bruxellois, Marc Loewenstein (Défi).

La Commission permanente de contrôle linguistique a d’ailleurs statué sur ce problème en septembre dernier. Elle a donné raison à un habitant d’Auderghem qui a donc vu sa plainte être reconnue recevable et fondée. Il estimait qu’il n’était pas normal que l’application de la société de transport flamande ne soit pas en français alors qu’il l’utilisait à Bruxelles pour acheter un ticket. "Il n’y a pas un respect complet de la législation linguistique et notamment en matière de communication au public. Il faut que cela change. Ce que dit la Commission permanente de contrôle linguistique vient confirmer ce problème", explique Marc Loewenstein.

Le député a d’ailleurs interpellé hier le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet (SP.A) en Commission infrastructure au Parlement bruxellois. Le ministre a promis de suivre le dossier attentivement et précise qu’il a déjà contacté depuis quelque temps De Lijn à propos des haltes de bus unilingues.

Pour le député Marc Loewenstein, il faudra en tout cas du changement et il ne laissera pas tomber le dossier : "On a dénoncé ce problème, maintenant il faudra voir sur le terrain s’il y a effectivement des améliorations ou non. On attend à présent que le ministre joue son rôle au service des Bruxellois. On avisera en fonction de ce qui sera fait".

Pour rappel, la société de transport en commun wallonne Tec est également soumise au bilinguisme à Bruxelles.