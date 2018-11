Les vols de vélo sont de plus en plus nombreux à Bruxelles chaque année. Il y en a eu 3 541 en 2017 selon les statistiques de la police fédérale. Ce type de faits s’est produit déjà à 582 reprises durant les trois premiers mois de 2018 dans la capitale. Un chiffre qui n’est pas près de s’arrêter et auquel on peut ajouter la triste histoire de Junjie Liu.

(...)