Ce vendredi matin, vers 9h, deux agents de sécurité de la Stib ont été agressés par quatre individus à la station de métro Beekant, à Molenbeek-Saint-Jean. Les agents ont voulu procéder au contrôle d’un jeune homme ayant tenté de passer les portiques sans titre de transport. Le fraudeur a refusé d’obtempérer et, dans la foulée, a appelé des amis avant d’agresser les deux agents. Blessés au dos et au visage, ils ont été emmenés à l’hôpital Saint-Jean. Les quatre individus ont finalement pu être interpellés et auditionnés par la police.

Pour les agents de sécurité de la Stib, cette agression est celle de trop, et quelque 200 d’entre-eux ont observé un arrêt de travail spontané durant toute la matinée, avant de reprendre le travail vers 13h. Une nouvelle réunion avec la direction sera organisée ce vendredi.

Mais du côté du syndicat CGSP, c’est le ras-le-bol. "Les contrôleurs ont peur de se rendre dans certaines stations à cause de l’agressivité des personnes qui se font contrôler et qui ne sont pas toujours en règle", explique Omar Boujida, vice-président de la CGSP Tram Bus Métro à Bruxelles.

Il identifie neuf stations de métro criminogènes où les contrôleurs craignent de se rendre pour faire leur travail. Il s’agit des stations Gare de l’Ouest, Beekant, Simonis, De Brouckère, Gare du Midi, Gare Centrale, Bourse, Clémenceau et Montgomery. "Cela fait longtemps que la sécurisation de ces stations pose problème, mais la situation s’est encore aggravée ces derniers mois. De nombreuses agressions sont survenues récemment. Toutes n’ont pas été autant médiatisées que celle survenue à la station Beekant ce vendredi, mais la situation devient intenable pour nos contrôleurs", poursuit Omar Boujida.

Le représentant syndical pointe du doigt le manque d’action politique pour enrayer le phénomène. "Trop souvent, nos agents se retrouvent seuls dans les stations de métro lors des contrôles, alors qu’on nous avait promis un soutien des polices locales lors des opérations de ce type. Mais ces renforts, certes existent parfois, mais sont beaucoup trop timides d’autant que les usagers frauduleux sont toujours plus agressifs et menaçants envers le personnel", ajoute Omar Boujadi.

Cette agressivité croissante impacte fortement le bien-être de ces contrôleurs, qui se sentent "abandonnés". "Ces agressions à répétition minent leur moral. À chaque agression d’un de leur collègue, leur mental prend un coup et ils commencent à être découragés. Il faut que la situation change au plus vite sans quoi les agressions, et les arrêts de trava il, vont se multiplier à l’avenir", conclut Omar Boujadi.