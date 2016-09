Des box à cuisiner pour manger plus sainement

Bruxelles

L’idée leur trottait en tête depuis un moment, elle est aujourd’hui en passe de se concrétiser. Steven Beckers et Thomas Vanderstichelen, deux cousins âgés de 30 ans, se lancent dans un défi ambitieux: réapprendre aux gens à manger sainement tout en prenant du plaisir en cuisinant. "Nous voulons réapprendre aux gens à manger de façon équilibrée en intégrant la diététique dans leurs choix alimentaires", explique Steven.

À côté de plus de 500 produits sélectionnés avec soin, le produit phare est la Box à cuisiner. "Il s’agit d’une boîte contenant une fiche recette avec les ingrédients nécessaires à la réalisation d’un plat pour deux personnes, précise Thomas. Les recettes sont imaginées par un chef coq et validées par une diététicienne. Elles sont préparées quotidiennement avec des produits frais, parfois bio et de terroir. Les ingrédients sont déjà nettoyés, coupés et emballés en quantités adéquates, afin de faciliter la vie du client et d’éviter tout gaspillage alimentaire."

Nood, situé sur l’avenue Louise au croisement avec la chaussée de Vleurgat, est né d’un constat très simple. "Nous vivons dans une époque où tout va très vite. Du coup, nous avons de moins en moins de temps et d’inspiration pour cuisiner. Aujourd’hui, nous cuisinons souvent les mêmes plats et nous constatons dans notre société une augmentation des troubles physiques liés à la façon dont nous nous alimentons, explique Steven. Notre objectif est d’orienter les consommateurs vers une alimentation facile à préparer, plus saine et plus variée."

Particularité du magasin : Nood a renforcé son équipe avec deux diététicien(ne) s présent(e)s en permanence dans le magasin afin de guider les clients vers une alimentation équilibrée. "Le client aura ainsi la possibilité de leur poser toutes des questions gratuitement, et sera conseillé dans sa sélection de produits", précise Thomas.

Le magasin propose également un service en ligne, ainsi qu’un service de livraison le jour même si la commande est passée avant 12 h. Les visiteurs du site Internet auront la possibilité de poser leurs questions aux diététiciens et Nood garantit une réponse dans la journée.

Le prix des box à cuisiner pour deux personnes varie entre 7 € et 12 €.