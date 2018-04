Alors qu’il rentrait chez lui dimanche dernier, un habitant de Laeken est tombé sur une dizaine de capsules de protoxyde d’azote utilisées à des fins de gaz hilarant, très répandues chez les jeunes.

Une problématique prise à bras-le-corps par les autorités. "Il s’agit d’un phénomène connu avec d’ailleurs plusieurs issues fatales survenues à l’étranger, explique Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles. Notre seule marge de manœuvre lors de la détection de pareille possession par un particulier est de l’ordre préventif en attirant l’attention de cette personne sur les conséquences de la consommation du protoxyde d’azote : bad trip, décès, etc."

Contacté, un jeune Bruxellois nous fait part de son expérience. "J’ai rencontré une personne qui nous a proposé ce produit que je ne connaissais pas. Il suffit d’inhaler quelques bouffées dans un ballon de baudruche gonflé au protoxyde d’azote et ensuite on éclate de rire durant 30 secondes à une minute, en fonction de la personne", explique Jean (nom d’emprunt).

Ces capsules sont facilement accessibles en vente libre dans des commerces, mais on peut également acheter des boîtes de 100 capsules pour près de 39 € sur Internet, ce qui rend l’encadrement de cette pratique très compliqué, voire impossible. "Afin d’enrayer le phénomène, nous donnons des formations aux gardiens de la paix des 19 communes, mais également aux agents de la Stib et à l‘école régionale et intercommunale de Police (ERIP), explique Bruno Valkeneers, chargé de communication au sein de l’ASBL Transit. On met donc l’accent sur la prévention en allant à la rencontre des jeunes qui utilisent ce produit. Mais ce phénomène est également répandu chez les moins jeunes et j’ai déjà vu des adultes en consommer dans leur voiture. Il est par ailleurs très fréquent de trouver des dizaines de capsules sur le trottoir, notamment du côté de la rue d’Aarschot", conclut-il.

Clémentine Stevenot Chargée de projets scientifiques à Eurotox, l’observatoire alcool-drogue à Bruxelles. "Quelques cas de décès ont été rapportés"

Quand est-ce que ce phénomène s’est intensifié dans la capitale ?

"Notre attention a été attirée en mars 2017 par plusieurs signalements de la part de gardiens de la paix et éducateurs de rue de Bruxelles, faisant état d’une consommation de protoxyde d’azote dans au moins trois communes : Schaerbeek, Anderlecht et Molenbeek. "

Comment se fait-il que ce produit soit toujours en vente libre ?

"Le protoxyde d’azote est conditionné dans des cartouches métalliques qui sont en vente libre dans les grandes surfaces et sur Internet. Ces cartouches sont à l’origine destinées à une utilisation domestique et permettent le fonctionnement des siphons à crème chantilly. Il n’y a pas d’âge minimum légal de vente."

Quels en sont les principaux dangers ?

"La consommation peut induire des maux de tête, nausées, vomissements, voire des troubles neurologiques et de la moelle osseuse en cas d’usage abusif. Quelques cas de décès ont été rapportés dans certains pays, apparemment causés par des œdèmes pulmonaires ou par une asphyxie. Il y a aussi un risque d’engelures des lèvres, bouche, cordes vocales, œsophage et poumons si le gaz est consommé directement sur la bombonne sans être préalablement réchauffé."

Interview > A. F.