Une photo montrant deux policiers en uniforme ayant fait des achats de Noël au centre commercial Docks Bruxsel circule actuellement sur les réseaux sociaux.

La zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles a été mise au courant de cette situation et explique qu'une enquête interne a été ouverte. "Cette photo est interpellante et il convient de faire toute la clarté sur cette situation", explique le porte-parole de la zone. "Nous déplorons cette image car les policiers en service n'ont pas le droit de s'afficher de la sorte, d'autant que nous sommes toujours en alerte terroriste de niveau 3. Il est dès lors inapproprié de se promener avec des courses sur l'espace public. Mais on veut savoir précisément de quoi il s'agit, si la photo est récente ou non et si les policiers étaient encore en service."

Leur uniforme porte une mention bilingue (politie - police), ce qui démonte que les deux hommes appartiennent à une zone de police bilingue. La photo ayant été prise à Docks Bruxsel, la probabilité est grande que les deux policiers proviennent de la zone Bruxelles-Capitale Ixelles.

Il a assuré n'avoir aucune connaissance de cas précédents concernant cette zone de police.

Il y a deux ans, un cliché similaire montrant, cinq jours avant Noël, un militaire portant un sac provenant d'une boutique de cosmétiques avait fait le buzz sur les réseaux sociaux.