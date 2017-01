Le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles a condamné le 19 janvier dernier deux hommes impliqués dans une affaire de blanchiment d'argent pour un montant de 399.850 euros. Le juge a estimé que la provenance de l'argent n'avait pas pu être démontrée et les deux suspects ont été respectivement condamné à deux ans de prison et une amende de 12.000 euros, et à une peine de prison de 12 mois, a indiqué lundi le parquet de Hal-Vilvorde.

Le 3 juillet 2015, E.E (40 ans), un homme résidant à Anvers et G.S. (38 ans), résidant à Genk, se sont présentés à la douane de Brussels Airport en possession de la somme de 399.850 euros, avec laquelle ils avaient l'intention de se rendre en Turquie. E.E. a prétendu être le chargé d'affaires d'une firme important de l'or et des bijoux, et que l'argent servirait à rémunérer des fournisseurs turcs. Compte tenu des soupçons soulevés par ses déclarations, la somme d'argent a été saisie et le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert une enquête.

Les déclarations des suspects et les documents qu'ils avaient fournis pour démontrer la provenance légale de la somme saisie, n'ont toutefois pas convaincus le parquet qui a décidé de les assigner en justice. Les deux hommes, inculpés de pour blanchiment d'argent et appartenance à une organisation criminelle, ont été condamnés le 19 janvier à des peines de prison de deux ans et 12 mois.

Le nom d'U.G., une femme de 32 ans originaire de Ham, est également apparu au fil de l'enquête. A plusieurs reprises, elle a en effet transporté de l'argent pour le compte d'E.E. et a été condamnée à 12 mois de prison pour participation à une organisation criminelle.