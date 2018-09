Le nouveau dépôt Marconi sera exceptionnellement ouvert au public.

Ce dimanche 16 septembre se déroule la traditionnelle journée sans voiture dans les rues de Bruxelles. Les artères bruxelloises seront rendues aux piétons, cyclistes et aux transports publics. À cette occasion, le réseau de la Stib sera accessible gratuitement et ses fréquences renforcées. Pour rappel, les véhicules motorisés seront interdits sur tout le territoire de la Région de 9h30 à 19h. Le Dimanche sans voiture donnera le coup d’envoi d’une semaine d’activités et de sensibilisation dédiées à la mobilité douce dans la capitale.

Ce dimanche, la fréquence des véhicules sera renforcée. Par rapport à un dimanche normal ce sont les fréquences du samedi qui seront d’application sur l’ensemble des lignes. Plusieurs lignes bénéficieront d’un renfort supplémentaire durant la journée. Cela concerne les 4 lignes de métro, 10 lignes de tram (7,9,19,25,39,44,82,92,93,94) et 7 lignes de bus (20,21,49,50,54,86,88). Les lignes de bus 76 et 98, qui ne circulent normalement pas le dimanche, seront quant à elles exploitées.

Les horaires officiels affichés aux arrêts ne seront pas d’actualité en cette journée exceptionnelle, les voyageurs sont dès lors invités à consulter les informations dispensées par les afficheurs dynamiques de temps d’attente en temps réel. Une navette circulera de 09h30 à19h, entre le parking C et le Heysel, afin d’amener les automobilistes qui laisseront leur véhicule au parking vers le réseau de transport public de la Stib.

À la découverte du dépôt Marconi

Comme chaque année, le Dimanche sans voiture est aussi l'occasion de découvrir les coulisses de la Stib. À cette occasion, le tout nouveau dépôt de tram Marconi (chaussée de Ruisbroeck 52-74) ouvrira entre 10h et 16h (dernières entrées à 15h45). Pas moins de 75 trams sont entreposés dans ce dépôt de 27.000 m². Il comporte également un hall pouvant accueillir 10 véhicules, pour l’entretien de première ligne (lavage avec un aspirotram et le tramwash, sablage, entretien des roues, …).

Les visiteurs du dépôt auront aussi l’occasion de rencontrer des membres du personnel du dépôt, d’assister à des démonstrations du tramwash et de l’aspirotram et de de s’installer aux commandes d’un véhicule. Des animations sont prévues pour les enfants.

La Stib profitera notamment de la journée pour présenter les nombreuses possibilités d'emploi au sein de la Stib. Le public pourra faire connaissance avec les tout nouveaux bus électriques acquis récemment par la Stib, mais aussi le service de transport porte-à-porte pour personnes à mobilité réduite Taxibus (qui fête cette année son 40e anniversaire).