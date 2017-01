C’est un terrible drame qui s’est noué vers 6 h 15 du matin ce mardi dans un immeuble du Foyer schaerbeekois situé au numéro 82 de la rue Fernand Séverin. Un incendie y a ravagé en un éclair un appartement du troisième et dernier étage où la famille Umutoniwabo vivait depuis une dizaine d’années.

Lorsque les secours sont intervenus une dizaine de minutes plus tard, tout l’appartement était déjà en flammes. Seuls le papa de 57 ans et l’un des ses trois enfants - sa fille de 5 ans - ont pu être évacués conscients.

Sous le choc, ils étaient légèrement blessés et intoxiqués par les fumées.

Les deux autres enfants - une fille de 7 ans et un garçon de 14 ans - ont quant à eux été retrouvés par les pompiers dans leurs lits. Ils étaient grièvement brûlés et intoxiqués.

Sa femme de 37 ans, qui était enceinte et presque à terme, avait, elle, déjà sauté depuis la fenêtre et s’était écrasée sur des dalles en béton, côté jardin.

Celle qui exerçait la profession d’infirmière et se prénommait Anita a été réanimée et stabilisée pendant plus d’une heure sur place avant d’être transférée à l’hôpital.

Les hommes du feu espéraient, si pas la sauver, pouvoir sauver son bébé. Mais la triste nouvelle est rapidement tombée : les deux n’ont malheureusement pas survécu à leurs blessures.

À l’heure d’écrire ces lignes, le sort de deux des quatre enfants du couple était toujours incertain.

Transférés au Centre des grands brûlés de l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek, "leur état critique est stabilisé mais leurs jours sont toujours en danger" , a indiqué le parquet de Bruxelles hier en fin de journée.

Les deux policiers, qui étaient intervenus en premier lieu pour évacuer les autres habitants de l’immeuble et avaient également été intoxiqués par les fumées, ont pu quitter l’hôpital.

Le bilan est donc de huit victimes, dont deux sont décédées et deux autres toujours entre la vie et la mort.

Quant à la cause du sinistre, alors que d’aucuns supputaient un drame de la précarité lié au chauffage et à l’absence de détecteurs de fumée (lire par ailleurs), tout porte à croire qu’il n’en serait finalement rien. "L’expert incendie a conclu à un incendie accidentel d’origine électrique, sans plus de précisions à ce stade", a expliqué Ine Van Wymersch, porte-parole du parquet de Bruxelles.





Tous les foyers munis de détecteurs

Certains locataires de la rue Fernand Sevrin, là où l’incendie mortel s’est produit hier matin, se sont plaint de l’absence d’alarme au moment du drame (voir témoignages ci-dessous).

Pourtant, du côté du Foyer schaerbeekois, on assure que les bâtiments remplissent les normes de sécurité.

Tant le bourgmestre que le président de la société de logements sociaux déclarent que l’ensemble des appartements du Foyer sont équipés de détecteurs de fumée. " Si les locataires n’entretiennent pas ces appareils en changeant les piles, ce n’est pas de la responsabilité du propriétaire ", nous précise le bourgmestre schaerbeekois Bernard Clerfayt. Et ce dernier de confirmer que la cause du sinistre est bel et bien accidentelle, avant d’ajouter qu’une solution de relogement a été trouvée pour tous les autres locataires de l’immeuble touché par l’incendie.

" Nous avons réservé des appart-hôtels pour la moitié des locataires. L’autre moitié a pu trouvé une solution chez des proches. Tant que le parquet ne donne pas son accord, nous ne pourrons entrer dans l’immeuble ", précise de son côté le président du Foyer schaerbeekois, Seydi Sag.





Un mort dans un chalet à Ohey

Un violent incendie s’est déclaré ce mardi midi dans un chalet à la rue des Écoles à Haillot, près d’Ohey.

Selon le parquet de Namur, l’incendie se serait déclaré dans la cuisine où la dame préparait le repas. Il s’agit donc d’un incendie accidentel.

Selon nos renseignements, confirmés par le parquet et les pompiers de la Zone Nage qui s’étaient déployés en force, le corps de l’époux a été retrouvé dans la salle de bain.

On ignore s’il a tenté de fuir l’incendie.





Mbarak : "On a aidé à sortir les trois enfants"

"C’est mon voisin, j’habite juste en face. La porte de l’habitation en feu était fermée et je n’arrivais pas l’ouvrir tout seul. Ma femme pleurait. J’ai appelé deux voisins et un des deux a cassé la porte avec le pied. Le feu était juste devant nous. On a pris l’extincteur dans l’escalier mais ça n’a pas arrêté le feu alors on a jeté un matelas dessus et de l’eau mais rien à faire le feu ne s’éteignait pas. La police est arrivée rapidement, après 7 ou 8 minutes. Quand les pompiers sont arrivés, on a aidé à sortir les trois enfants. Ils sont sortis, un par un, puis les pompiers m’ont dit de me mettre à l’abri. Il y avait cinq personnes au total."

"Mes enfants étaient choqués"

"J’étais réveillée à 5h30 car j’ai quatre enfants qui doivent aller à l’école et en entendant les sirènes, j’ai ouvert la fenêtre. J’ai vu toute une fumée, je ne voyais rien à 15 mètres. J’ai réveillé toute ma famille car j’ai eu peur. On ne savait pas d’où ça venait. On a vu un homme sortir en caleçon de l’immeuble. Finalement, j’ai emmené les enfants à l’école en retard. Ils étaient choqués et c’est normal."

"L’alarme incendie ne s’est pas mise en route"

"Je vis au deuxième étage de l’immeuble, juste en dessous de l’appartement qui a été incendié. On a été réveillé par le bruit des pas des enfants qui courraient au-dessus dans tous les sens. Il n’y a pas eu de sirène d’alarme incendie qui s’est mise en route. Je suis sorti de l’appartement avec mes parents et j’ai toqué à toutes les autres portes de l’immeuble pour prévenir les voisins et leur dire de sortir. J’ai été mettre à l’abri mes parents chez mon frère qui habite tout près d’ici. Il m’a prêté des pantoufles car je suis sorti sans rien. Je ne sais pas si mon appartement a subi beaucoup de dégâts car je n’ai pas encore pu rentrer dedans depuis ce matin. Je ne connaissais pas la famille plus que ça mais c’étaient des voisins très gentils."