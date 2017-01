C'est tout une famille qui a été touchée par l'incendie : la maman, qui était enceinte de sept mois, a sauté par la fenêtre à l'arrière de la maison et est tombée dans une cour. Elle a été emmenée dans un état grave à l'hôpital. Nous avons appris son décès vers 10h. Son bébé n'a pas pu être sauvé. Les jours d'au moins deux de leurs trois enfants sont en danger. Les enfants ont entre trois et 14 ans. Ils ont été transportés à Neder-over-Heembeek et leurs jours sont en danger.

Le père de famille, qui n'était pas présent au moment des faits, a été légèrement blessé en tentant de prêter assistance à sa compagne et leurs trois enfants. Deux policiers qui se sont portés à leur secours en premier ont également été intoxiqués par les fumées et emmenés à l'hôpital. Le bilan est pour l'instant deux morts (la maman et son bébé) et six blessés dont deux graves.

L'incendie s'est déclaré au troisième étage d'un immeuble et s'est propagé à d'autres appartements.

Le dispositif de secours sur place est très important. Six ambulances, trois véhicules SMUR et 5 véhicules de pompiers étaient sur les lieux.

Voici une vidéo de l'incendie avant l'arrivée des pompiers.